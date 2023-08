Sorteio define grupos da Liga dos Campeões nesta quinta-feira; veja potes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/08/2023 - 9:23 Compartilhe

A Uefa define nesta quinta-feira, a partir das 13h (horário de Brasília), os grupos da edição 2023/2024 da Liga dos Campeões. O evento acontece em Monaco e também contará com a entrega dos prêmios de melhor jogador e técnico da última temporada europeia. A cerimônia tem transmissão dos canais TNT e HBO Max.

Serão quatro potes, a serem distribuídos em oito grupos, com quatro equipes cada – totalizando 32 times. Clubes do mesmo país não podem se enfrentar na primeira fase do torneio. Por exemplo, o Manchester City, atual campeão, presente no pote 1, não pode encarar o Arsenal e o Manchester United, que estão no pote 2, já na fase de grupos.

Os dois primeiros colocados de cada chave avançam às oitavas de final, enquanto os terceiros se classificam para a Liga Europa. A edição 2023/2024 será a última com este formato. A partir da próxima temporada, a Uefa vai adotar um sistema com 36 equipes, com pontos corridos.

Na premiação, Lionel Messi, Erling Haaland e Kevin De Bruyne disputam o prêmio de melhor jogador da Uefa na última temporada. Pep Guardiola, Simone Inzaghi e Luciano Spalletti são os indicados como melhor treinador da Europa da temporada 2022/2023. No feminino, Aitana Bonmatí, Olga Carmona e Sam Kerr são as candidatas entre as jogadoras, enquanto Jonatan Giráldez, Jorge Vilda e Sarina Wiegman entre os treinadores.

Confira abaixo os potes do sorteio:

POTE 1

Manchester City (ING), Barcelona (ESP), Bayern de Munique (ALE), Benfica (POR), Feyenoord (HOL), Napoli (ITA), Paris Saint-Germain (FRA) e Sevilla (ESP).

POTE 2

Real Madrid (ESP), Manchester United (ING), Inter de Milão (ITA), Borussia Dortmund (ALE), Atlético de Madrid (ESP), RB Leipzig (ALE), Porto (POR) e Arsenal (ING).

POTE 3

Shakhtar Donetsk (UCR), Red Bull Salzburg (AUT), Milan (ITA), Braga (POR), PSV (HOL), Lazio (ITA), Estrela Vermelha (SER) e Copenhague (DIN).

POTE 4

Real Sociedad (ESP), Galatasaray (TUR), Celtic (ESC), Newcastle (ING), Union Berlin (ALE), Royal Antuérpia (BEL), Lens (FRA) e Young Boys (SUI).

