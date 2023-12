Sorteio define duelos das oitavas da Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/12/2023 - 0:08 Para compartilhar:

Os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões serão definidos nesta segunda-feira às 8h (horário de Brasília), no sorteio que será realizado na sede da Uefa, em Nyon (Suíça).

As oitavas serão disputadas nos dias 13, 14, 20 e 21 de fevereiro, nos jogos de ida e nos dias 5, 6, 12 e 13 de março os de volta.

Depois da fase de grupos, a última antes da introdução do formato de ‘mini-campeonato’ na próxima temporada, vão participar do ‘mata-mata’ quatro times espanhóis, três alemães, três italianos, dois ingleses, um francês, um português, um holandês e um dinamarquês.

O sorteio dividirá as equipes entre os vencedores dos grupos, que entrarão no pote dos cabeças de chave, e os que terminaram em segundo lugar, no Pote 2.

A Uefa estabelece duas regras no sorteio: nenhuma equipe pode enfrentar outra do mesmo país ou adversários que já tenham enfrentado na fase de grupos.

– Quatro espanhóis no Pote 1 –

A Espanha é o país com mais representantes (4) e todos estarão no primeiro pote. O Real Madrid, que avançou após vencer suas seis partidas, o Barcelona, o Atlético de Madrid e a Real Sociedad, uma das surpresas da competição, estarão no Pote 1 junto com o atual campeão da Champions, o Manchester City, entre outros.

No segundo pote, os adversários teoricamente mais complicados são a Inter de Milão, atual vice-campeã, o Napoli e o PSG, que se classificou de forma dramática no grupo da morte.

“Não tenho dúvidas de que vamos ser melhores, todas as minhas equipes melhoraram ao longo do tempo. Vamos recuperar jogadores importantes, temos uma das melhores estatísticas da Liga dos Campeões em oportunidades criadas, chutes a gol, posse de bola…”, garantiu o técnico espanhol do PSG, Luis Enrique, sobre o potencial de seus jogadores.

Entre os rivais que parecem mais acessíveis estão Copenhague, PSV Eindhoven e Porto.

A final da Liga dos Campeões será disputada no Estádio de Wembley, em Londres, no dia 1º de junho.

— Distribuição de times no sorteio:

– Pote 1 – Primeiros colocados de seus grupos:

Arsenal (ING), Atlético (ESP), Barcelona (ESP), Bayern de Munique (ALE), Borussia Dortmund (ALE), Manchester City (ING), Real Madrid (ESP), Real Sociedad (ESP)

– Pote 2 – Segundos colocados de seus grupos:

Copenhague (DIN), Inter de Milão (ITA), Lazio (ITA), Leipzig (ALE), Napoli (ITA), Porto (POR), PSG (FRA), PSV Eindhoven (HOL)

