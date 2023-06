Sorteio de Wimbledon define caminho complicado para Alcaraz e mais acessível para Djokovic

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/06/2023 - 20:15 Compartilhe

O sorteio do torneio de Wimbledon que terá início na segunda-feira proporcionou nesta sexta-feira um percurso bastante complicado para o espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, enquanto o seu grande rival Novak Djokovic terá um caminho mais acessível.

Para ver a final que todos desejam no All England Club, entre o jovem ‘aprendiz’ e o veterano ‘mestre’, em uma reprise da semifinal de Roland Garros que o espanhol disputou fragilizado por uma lesão, Alcaraz e Djokovic terão que lutar muito.

Vencedor dos dois primeiros Grand Slams da temporada (Austrália e Roland Garros) e em busca de seu oitavo título em Wimbledon, o sérvio entra como favorito.

Djokovic iniciará sua jornada contra o argentino Pedro Cachín (N.67) e na segunda rodada seu adversário seria o australiano Jordan Thompson (N.71) ou o americano Brandon Nakashima (N.51).

Seu primeiro oponente de real estatura, pelo menos fisicamente (1,96m), viria na terceira fase, com o polonês Hubert Hurkacz (N.18), semifinalista há dois anos em Wimbledon após vencer o suíço Roger Federer nas oitavas de final.

A final do ano passado contra o australiano Nick Kyrgios pode se repetir nas quartas de final, embora pareça improvável para o atual número 30 do ranking da ATP, que só disputou uma partida nesta temporada, com uma derrota em Stuttgart neste mês para o chinês Yibing Wu.

E para conseguir desafiar Djokovic novamente, Kyrgios deve primeiro se livrar de perigosos adversários como o russo Andrey Rublev, finalista recentemente em Halle, o cazaque Alexander Bublik, vencedor daquele torneio na grama, ou o canadense Feliz Auger-Aliassime.

– Medvedev ou Tsitsipas como adversários nas ‘semis’ –

Como os mais prováveis adversários de Djokovic nas semifinais, aparecem o americano Taylor Fritz, o italiano Jannik Sinner ou o norueguês Casper Ruud.

Na parte superior do chaveamento, Alcaraz tem um caminho cheio de minas, numa superfície que ainda não dominou, apesar do recente título no Queen’s.

O número 1 vai estrear contra o veterano francês Jérémy Chardy e seus compatriotas Alexandre Müller ou Arthur Rinderknech na segunda fase.

O alemão Alexander Zverev, ex-número 3 do mundo, ou o australiano Alex de Miñaur, a quem já derrotou no Queen’s, podem ser os rivais nas oitavas de final; o dinamarquês Holger Rune ou o americano Francis Tiafoe como adversários nas quartas de final; e o russo Daniil Medvedev ou o grego Stefanos Tsitsipas como possíveis adversários nas semifinais.

– Rybakina com Sabalenka e Jabeur –

Na categoria feminina, a cazaque Elena Rybakina, número 3 do ranking da WTA e atual campeã de Wimbledon, foi enquadrada na mesma parte do sorteio do torneio londrino em que estão outras duas grandes favoritas ao título, a bielorrussa Aryna Sabalenka (N.2) e a tunisiana Ons Jabeur, que foi finalista no All England Club.

Nessa parte do chaveamento, a mais complicada, está também a brasileira Beatriz Haddad Maia (N.13), que vai estrear contra a cazaque Yulia Putintseva (N.53) e a espanhola Paula Badosa (N.34), que tem um início de torneio bastante complicado, tendo como adversária a americana Alison Riske na primeira fase e a grega Maria Sakkari ou a ucraniana Marta Kostyuk na segunda.

O caminho parece teoricamente bem mais acessível para a número 1 do mundo Iga Swiatek, embora a polonesa nunca tenha passado das oitavas de final em Wimbledon e tenha desistido de disputar a semifinal de Bad Homburg nesta sexta-feira por ficar doente o que a privou da possibilidade de conquistar seu primeiro título na grama.

Swiatek poderá ter como adversária em uma hipotética semifinal a francesa Caroline Garcia (N.5).





Nesta parte do chaveamento, a argentina Nadia Podoroska (N.78) vai estrear contra a tcheca Tereza Martinkova (N.113) e a colombiana Camila Osorio (N.81) contra a italiana Elisabetta Cocciaretto (N.41).

O duelo de maior destaque da primeira fase será entre a americana Venus Williams, cinco vezes campeã de Wimbledon, e a ucraniana Elina Svitolina, semifinalista em 2019.

