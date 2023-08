Sorteio de streamer atrai milhares de pessoas e provoca o caos em Nova York

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 07/08/2023 - 3:51 Compartilhe

Volta e meia surgem notícias curiosas que mostram situações inesperadas. Recentemente o caso aconteceu nos Estados Unidos onde o popular streamer da plataforma Twitch, Kai Cenat, lançou um sorteio que atraiu milhares de pessoas a Nova York. O fenômeno provocou um verdadeiro caos sem controle, tendo sido necessária a intervenção da polícia.

Segundo as informações reveladas pelo canal CBS, o streamer prometeu aos usuários um “grande sorteio” que levou milhares de pessoas a uma praça de Nova York. Mas aquilo que inicialmente poderia ser um evento interessante e animado, rapidamente se tornou num verdadeiro caos descontrolado com uma multidão em êxtase o que levou mesmo à intervenção das autoridades policiais.

Foi através da sua conta no Instagram que o streamer anunciou o sorteio de prêmios como jogos e computadores. Não demorou para que a notícia se espalhasse e fosse vista por milhares de pessoas. Mas o espaço acabou por ser pequeno demais para tanta gente… resultando naquilo que se pode ver pelos vídeos compartilhados.

O descontrole foi quase instantâneo com pessoas empurrando umas às outras para tentarem chegar mais perto de Kai Cenat, que estava rodeado de seguranças. O streamer ainda tentou pôr ordem e acalmar as pessoas, iniciando até uma transmissão ao vivo para a sua conta do Twitch, mas sem sucesso.

A situação escalou para sentimentos de frustração e desagrado e muitas das pessoas acabaram por adotar comportamentos agressivos, atirando garrafas pelo ar, cones de trânsito, algumas subiram em estruturas e carros e derrubaram barreiras de proteção ao chão.

Assim que as autoridades foram alertadas se dirigiram de imediato ao local para tentarem controlar as pessoas e garantirem a segurança de todos os presentes. Foram montadas barricadas e alertadas as pessoas para que não se deslocassem àquela área.

Segundo o Departamento de Polícia de Nova York, ele será acusado de ao menos dois crimes, um por reunir ilegalmente um grupo de pessoas para gerar distúrbio (em inglês, unlawful assembly) e outro por incitar um motim (em inglês, inciting a riot).

Segundo o chefe de polícia Jeffrey Maddrey, cerca de 300 pessoas eram aguardadas para o evento, mas a multidão cresceu de maneira exponencial.

“Esse é o poder das redes sociais”, disse. As autoridades aumentaram o número de agentes no local conforme a situação se agravou. Segundo Maddrey, o objetivo era retirar o influenciador do local para que a multidão se dispersasse.

“Queríamos que as crianças só obedecessem e fossem embora, mas enfrentamos muita resistência. Fomos atacados”, relatou. Segundo ele, carros da polícia foram destruídos pelos jovens, assim como lojas e quiosques de comida que estavam na região.

