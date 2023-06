Sorteio das oitavas de final da Libertadores e Sul-Americana será em 5 de julho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 21:30 Compartilhe

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou, nesta quarta-feira, que o sorteio para definir os duelos das oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana será realizado dia 5 de julho, às 12 horas (13h de Brasília), na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.

Na Libertadores, competição na qual os dois primeiros de cada grupo seguem na disputa, dos sete times brasileiros que estão na fase de grupos, apenas o Corinthians não tem mais chance de classificação no Grupo E para as oitavas de final. Athletico-PR e Palmeiras estão classificados antecipadamente, mas lutam pela primeira colocação.

A uma rodada do final da fase de grupos, Flamengo, Internacional e Palmeiras estão em segundo lugar nos Grupos A, B e C, respectivamente. O Fluminense lidera a Chave D, enquanto Athletico-PR e Atlético-MG lutam pelo primeiro lugar no Grupo G.

Na Sul-Americana, apenas o campeão de cada chave continua na competição. Botafogo, Red Bull Bragantino, São Paulo, Goiás e Fortaleza estão em primeiro nos grupos A, C, D, G e H, respectivamente. O América-MG tem poucas chances no Grupo F, enquanto o Santos está eliminado no E.

