Sorteio da Libertadores-2024 define fase de grupos sem duelos nacionais

Com chaves acessíveis para os favoritos, a Copa Libertadores-2024 terá uma primeira fase repleta de jogos de grande apelo e sem duelos entre times de um mesmo país, segundo sorteio realizado pela Conmebol nesta segunda-feira (18), em Assunção.

A Confederação Sul-Americana de Futebol definiu na cerimônia em sua sede os grupos dos 32 times que vão disputar o principal torneio do continente (cuja final será em Buenos Aires) além das chaves da Copa Sul-Americana.

Apesar da presença de sete times brasileiros na ‘Liberta’, todos eles caíram em grupos separados. O mesmo aconteceu com equipes dos outros países fazendo com que não haja duelos nacionais.

O atual campeão Fluminense é o cabeça de chave do Grupo A que tem também Cerro Porteño do Paraguai, o peruano Alianza Lima e o Colo Colo do Chile.

O São Paulo, três vezes campeão da Libertadores (1992, 1993 e 2005), enfrentará na chave B o Barcelona do Equador, o Talleres da Argentina e o Cobresal do Chile.

Em um grupo C também equilibrado, Grêmio e Estudiantes de La Plata competirão ao lado do boliviano The Strongest e do chileno Huachipato.

O Flamengo, um dos favoritos, caiu no Grupo E onde enfrentará o boliviano Bolívar, o colombiano Millonarios e o chileno Palestino.

O Palmeiras, que assim como o rubro-negro carioca também foi três vezes campeão, terá pela frente uma chave de alto nível junto com o equatoriano Independiente del Valle, o San Lorenzo da Argentina e o uruguaio Liverpool.

Outro brasileiro, o Atlético-MG, caiu no grupo G, do pentacampeão Peñarol, que comemorou seu último título da competição no distante ano de 1987. O argentino Rosário Central e venezuelano Caracas completam a chave.

E o Botafogo foi incluído no grupo D onde vai enfrentar o atual campeão da Copa Sul-Americana, a LDU, além de Junior Barranquilla (Colômbia) e Universitario (Peru).

Na única chave sem times brasileiros, o argentino River Plate iniciará sua busca pela final (que será disputada em casa) contra o Libertad do Paraguai, o Táchira da Venezuela e o uruguaio Nacional.

– Torneios milionários –

O presidente da Conmebol Alejandro Domínguez aproveitou a ocasião para analisar o crescimento de audiência e de premiação que os dois torneios da Conmebol têm tido.

Domínguez destacou que o prêmio para o campeão, independentemente da receita que os clubes recebam por cada jogo disputado, terá um aumento que chegará aos 23 milhões de dólares (cerca de R$ 115,7 milhões pela cotação atual).

“Será o torneio mais bem pago, com o prêmio mais alto no âmbito mundial”, para uma final, disse o dirigente da Conmebol.

Na fase de grupos, cada clube receberá um milhão de dólares por jogo (cerca de R$ 5 milhões), mais outros 330 mil (R$ 1,6 milhão) para o vencedor com base no mérito esportivo.

Nas oitavas, o prêmio é de um milhão e 250 mil dólares (cerca de R$ 6,3 milhões); nas quartas, um milhão e 700 mil (R$ 8,5 milhões); nas semifinais, 2 milhões 300 mil (R$ 11,57 milhões). O vice-campeão receberá 7 milhões de dólares (R$ 35,2 milhões) e o campeão, 23 milhões de dólares (R$ 115,7 milhões), “um recorde mundial”, indicou.





– Francescoli, homenagem a um multicampeão –

A noite contou com a presença de diversos nomes do futebol sul-americano, como o ex-lateral direito e capitão do penta Cafu e o paraguaio Roque Santa Cruz, e houve uma emocionante homenagem a um ídolo que conquistou vários títulos em sua carreira: o uruguaio Enzo Francescoli recebeu de Domínguez troféus que representaram as três conquistas da Copa América com a seleção uruguaia (1983, 1987 e 1995) e a da Copa Libertadores com o River Plate em 1996.

“É uma emoção dupla”, disse Francescoli, ao receber os troféus. “Obrigado por este momento espetacular que vocês me proporcionaram”.

Aos 62 anos, Francescoli se emocionou diante de vários ex-jogadores presentes, inclusive de alguns de seus companheiros ao longo da carreira, ao receber elogios de Domínguez que relembrou os anos dourados de ‘El Principe’, que foi revelado no Montevideo Wanderers.

Francescoli se brilhou na década de 80 no River Plate, e depois jogando nas ligas da França e da Itália antes de retornar ao time argentino para conquistar a tão sonhada Libertadores em 1996.

— Os 8 grupos da Copa Libertadores-2024:

Grupo A

Fluminense (BRA)

Cerro Porteño (PAR)

Alianza Lima (PER)

Colo Colo (CHI)

Grupo B





São Paulo (BRA)

Barcelona (EQU)

Talleres (ARG)

Cobresal (CHI)

Grupo C

Grêmio (BRA)

Estudiantes de la Plata (ARG)

The Strongest (BOL)

Huachipato (CHI)

Grupo D

LDU Quito (EQU)

Junior Barranquilla (COL)

Universitario (PER)

Botafogo (BRA)

Grupo E

Flamengo (BRA)

Bolívar (BOL)

Millonarios (COL)

Palestino (CHI)

Grupo F

Palmeiras (BRA)

Independiente del Valle (EQU)

San Lorenzo (ARG)

Liverpool (URU)

Grupo G

Peñarol (URU)

Atlético-MG (BRA)

Rosario Central (ARG)

Caracas (VEN)

Grupo H

River Plate (ARG)

Libertad (PAR)

Deportivo Táchira (VEN)

Nacional (URU)

— Os 8 grupos da Copa Sul-Americana-2024:

Grupo A

Defensa y Justicia (ARG)

Independiente de Medellín (COL)

Univ. César Vallejo (PER)

Always Ready (BOL)

Grupo B

Cruzeiro (BRA)

Unión La Calera (CHI)

Univ. Católica (EQU)

Alianza FC (COL)

Grupo C

Internacional (BRA)

Delfín (EQU)

Belgrano (ARG)

Real Tomayapo(BOL)

Grupo D

Boca Juniors (ARG)

Fortaleza (BRA)

Nacional Potosí (BOL)

Sportivo Trinidense (PAR)

Grupo E

Athletico-PR BRA)

Danubio (URU)

Sportivo Ameliano (PAR)

Rayo Zuliano (VEN)

Grupo F

Corinthians (BRA)

Argentinos Juniors (ARG)

Racing (URU)

Nacional (PAR)

Grupo G

Lanús (ARG)

Metropolitanos (VEN)

Cuiabá (BRA)

Deportivo. Garcilaso (PER)

Grupo H

Racing (ARG)

Coquimbo Unido (CHI)

Sportivo Luqueño (PAR)

Bragantino (BRA)

