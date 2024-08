Sorteio da ‘fase de liga’ da UEFA Champions League será nesta quinta-feira; entenda o novo formato da competição

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/08/2024 - 19:57 Para compartilhar:

Vai começar a ‘fase de liga’ da UEFA Champions League, maior competição entre clubes da Europa. Essa será a 69ª edição do torneio e virá com mudanças a partir da fase que se iniciará nas próximas semanas. Para conhecer os confrontos da fase de liga, será realizado um sorteio nesta quinta-feira, 29, na sede da UEFA.

Atual campeão do torneio, o Real Madrid segue como um dos grandes favoritos ao título, já que manteve grande parte do elenco e ainda contratou jogadores de alto nível, como Mbappe e Endrick. Grandes times, como Liverpool, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Milan, Juventus, Inter de Milão, Bayern de Munique, entre outros, também estarão na competição.

Como funcionará o novo formato da Champions League?

Depois de mais de 20 anos com um formato estabelecido, a UEFA anunciou, na última temporada, um novo modelo de campeonato para a Champions League, com inicio marcado para a temporada 2024/2025.

Diferentemente das últimas edições, que contavam com 32 equipes na fase de grupos, divididos em 8 grupos de quatro clubes, o novo formato estabelece 36 clubes nesta fase de liga. Cada time vai jogar oito partidas (quatro em casa e quatro fora). A definição dos confrontos será feita pelo sorteio.

Os oito primeiros colocados na classificação geral avançam direto para as oitavas de final, enquanto as equipes que ficarem entre o 9º e o 24º lugar disputam um playoff para ver quem chega às oitavas. As 12 piores equipes da fase de liga e as equipes que perderem os playoffs são eliminadas.

A partir das oitavas de final o formato volta a ser igual aos de temporadas anteriores, com confrontos mata-mata (ida e volta) e o vencedor na soma do placar, saldo de gols, prorrogação ou pênaltis avançando para a fase seguinte. A final do torneio segue sendo disputada em partida única, com uma sede previamente estabelecida. Em 2024/2025, a decisão será na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

Sorteio

Nesta quinta-feira, 28, acontecerá o sorteio que definirão os confrontos desta etapa do torneio. Finalizados os confrontos dos playoffs para a fase de liga, a UEFA já tem definidas as equipes e os potes do sorteio.

Veja as equipes classificadas:

Real Madrid (ESP)

Manchester City (ING)

Bayern de Munique (ALE)

Paris Saint-Germain (FRA)

Liverpool (ING)

Inter de Milão (ITA)

Borussia Dortmund (ALE)

RB Leipzig (ALE)

Barcelona (ESP)

Bayer Leverkusen (ALE)

Atlético de Madrid (ESP)

Atalanta (ITA)

Juventus (ITA)

Benfica (POR)

Arsenal (ING)

Club Brugge (BEL)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Milan (ITA)

Feyenoord (HOL)

Sporting (POR)

PSV Eindhoven (HOL)

Celtic (ESC)

Monaco (FRA)

Aston Villa (ING)

Bologna (ITA)

Girona (ESP)

Stuttgart (ALE)

Sturm Graz (AUT)

Brest (FRA)

Dínamo Zagreb (CRO)

Estrela Vermelha (SER)

Slovan Bratislava (ESL)

Lille (FRA)

Young Boys (SUI)

RB Salzburg (AUT)

Sparta Praga (TCH)

Potes

Pote 1: Real Madrid, Manchester City, Bayern Munique, PSG, Liverpool, Inter Milão, Borussia Dortmund, Leipzig e Barcelona.

Real Madrid, Manchester City, Bayern Munique, PSG, Liverpool, Inter Milão, Borussia Dortmund, Leipzig e Barcelona. Pote 2: Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Juventus, BENFICA, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk e Milan.

Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Juventus, BENFICA, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk e Milan. Pote 3: Feyenoord, Sporting, PSV, Red Bull Salzburg, Young Boys, Celtic, Dínamo Zagreb, Lille e Estrela Vermelha

Feyenoord, Sporting, PSV, Red Bull Salzburg, Young Boys, Celtic, Dínamo Zagreb, Lille e Estrela Vermelha Pote 4: Monaco, Sparta Praga, Aston Villa, Bologna, Girona, Stuttgart, Sturm Graz e Brest e Slovan Bratislava

Cada time será sorteado contra dois adversários de cada pote, com um enfrentamento em casa e outro fora. Cubes do mesmo país não podem se enfrentar na fase de liga e uma equipe só pode enfrentar até dois times de um mesmo país.

Diferente do tradicional sorteio com bolinhas físicas, a fase de liga da UEFA Champions League será definida por sorteio eletrônico, através do uso de um software que fará todo sorteio, definido também os jogos a serem disputados em casa e fora.

Onde assistir o sorteio

O sorteio da fase de liga da UEFA Champions League será nesta quinta-feira, 29, a partir das 13h (horário de Brasília). Para o Brasil, o sorteio será transmitido pela TNT Sports, Max e UEFA TV.