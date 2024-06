Sorteio da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana: onde assistir, horário e potes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/06/2024 - 9:47 Para compartilhar:

Os times brasileiros vão conhecer nesta segunda-feira seus próximos adversários nos torneios continentais da América do Sul. A definição dos confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores e os cruzamentos da Copa Sul-Americana será feito por sorteio nesta segunda-feira, às 13 horas, em Luque, no Paraguai.

O Flamengo e o Botafogo ficaram no pote 2 da Libertadores e podem enfrentar times como Atlético-MG, São Paulo, River Plate e Palmeiras. Na Sul-Americana, Corinthians, Fortaleza e Cruzeiro avançaram direto às oitavas, enquanto Athletico-PR, Cuiabá e Red Bull Bragantino foram vice-líderes nas chaves e precisam encarar o playoff.

O Grupo C de ambas as competições é o único que ainda não tem uma definição. Na Libertadores, a chave é composta por Grêmio, Huachipato, The Strongest e Estudiantes. Na Sul-Americana, tem Inter, Belgrano, Real Tomayapo e Delfín. Os jogos dos times gaúchos foram adiados pela Conmebol por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, e os clubes brasileiros ficaram com duas partidas a menos. Os duelos restantes foram remarcados para 4 e 8 de junho.

COMO SERÁ O SORTEIO DA LIBERTADORES

Os times que avançaram estarão divididos em dois potes: o primeiro será composto por equipes classificadas na primeira colocação de seus respectivos grupos, enquanto o outro terá os vice-líderes das chaves. Os duelos serão definidos por sorteio: um time do pote 1 vai enfrentar uma equipe do pote 2.

Confira os integrantes de cada lado:

POTE 1

Fluminense – 1º do Grupo A

São Paulo – 1º do Grupo B

1º do Grupo C

Junior Barranquilla – 1º do Grupo D

Bolivar – 1º do Grupo E

Palmeiras – 1º do Grupo F

Atlético-MG – 1º do Grupo G

River Plate – 1º do Grupo H

POTE 2

Colo-Colo – 2º do Grupo A

Talleres – 2º do Grupo B

2º do Grupo C

Botafogo – 2º do Grupo D

Flamengo – 2º do Grupo E

San Lorenzo – 2º do Grupo F

Peñarol – 2º do Grupo G

Nacional-URU – 2º do Grupo H

COMO SERÁ O SORTEIO DA SUL-AMERICANA

Os times líderes das chaves da Sul-Americana estarão no pote 1, e o sorteio será dos cruzamentos, visto que ainda não se sabe quais serão as demais equipes a compor as oitavas. A repescagem funciona da seguinte forma: o melhor segundo colocado da Sul-Americana enfrenta o pior terceiro colocado da Libertadores, e assim por diante.

No momento, há somente dois confrontos definidos no playoff. Os demais terão de aguardar as resoluções dos jogos de Grêmio e Internacional. O Red Bull Bragantino vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, enquanto o Athletico-PR medirá forças com o Cerro Porteño. Veja os clubes classificados a seguir:

CLASSIFICADOS NA SUL-AMERICANA

Independiente Medellín – 13 pontos (1º do Grupo A)

Cruzeiro – 12 pontos (1º do Grupo B)

1º do Grupo C

Fortaleza – 13 pontos (1º do Grupo D)

Sportivo Ameliano – 13 pontos (1º do Grupo E)

Corinthians – 13 pontos (1º do Grupo F)

Lanús – 13 pontos (1º do Grupo G)

Racing – 15 pontos (1º do Grupo H)

VICE-LÍDERES DOS GRUPOS DA SUL-AMERICANA (PLAYOFF)

Always Ready – 11 pontos (2º do Grupo A)

Universidad Católica – 11 pontos (2º do Grupo B)

2º do Grupo C

Boca Juniors – 11 pontos (2º do Grupo D)

Athletico-PR – 12 pontos (2º do Grupo E)

Racing-URU – 11 pontos (2º do Grupo F)

Cuiabá – 12 pontos (2º do Grupo G)

Red Bull Bragantino – 13 pontos (2º do Grupo H)

TERCEIROS COLOCADOS NOS GRUPOS DA LIBERTADORES (PLAYOFF)

Cerro Porteño – 6 pontos (3º do Grupo A)

Barcelona de Guayaquil – 6 pontos (3º do Grupo B)

3º do Grupo C

LDU – 7 pontos (3º do Grupo D)

Palestino – 7 pontos (3º do Grupo E)

Independiente del Valle – 7 pontos (3º do Grupo F)

Rosario Central – 7 pontos (3º do Grupo G)

Libertad – 4 pontos (3º do Grupo H)

HORÁRIO DOS SORTEIOS

O sorteio para a definição dos confrontos será neste dia 3 de junho, em Luque, no Paraguai, a partir de 13h (de Brasília). O evento também define o chaveamento das competições até a grande decisão. A final da Sul-Americana será dia 23 de novembro em Assunção, capital paraguaia, e a da Libertadores está marcada para 30 de novembro em Buenos Aires, na Argentina.

ONDE ASSISTIR AOS SORTEIOS

Conmebol (YouTube), ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming).

QUANDO COMEÇA O MATA-MATA

As oitavas de final da Libertadores acontecem apenas no próximo semestre, nas semanas dos dias 13 e 20 de agosto. Os embates serão em ida e volta, e as equipes que estão no pote 1 têm a vantagem de fazer o segundo jogo em casa.

As decisões do playoff da Sul-Americana também serão realizadas em 180 minutos, nas semanas dos dias 17 e 24 de julho. Equipes que já estavam no torneio fazem a partida da volta em casa. Já as oitavas estão previstas para as semanas de 14 e 21 de agosto e, assim como na principal competição de clubes do continente, os times do pote 1 jogam a volta como mandantes.