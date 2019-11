Sorteio da Conmebol define grupo do Brasil no Pré-Olímpico de Futebol

A seleção brasileira sub-23 conheceu na noite desta ça-feira (5) os adversários que irá enfrentar na primeira fase do Pré-Olímpico Sul-Americano, que destina duas vagas para a Olimpíada de Tóquio, no ano que vem. Após sorteio realizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), o Brasil, atual campeão olímpico, caiu no grupo ‘B’, junto com Uruguai, Peru, Bolívia e Paraguai.

Já o grupo ‘A’ reúne Colômbia (país-sede), Argentina, Chile, Equador e Venezuela. Na primeira fase do torneio, as equipes de cada grupo duelam entre sim. Os dois primeiros colocados de cada chave se classificam para um quadrangular final. O vencedor e o vice-campeão vão representar a América do Sul em Tóquio 2020.

O Pré-Olímpico será disputado de a do ano que vem, nas cidades de Pereira, Armenia e Bucaramanga, na Colômbia. O Brasil vai em busca do bicampeonato olímpico: o primeiro ouro do país foi conquistado na Rio 2016.

A partir do dia a seleção sub-23, comandada pelo técnico André Jardine, disputa o Torneio de Tenerife, na Espanha, que conta ainda com Argentina, Chile e Estados Unidos. O torneio será a última etapa preparatória da seleção verde e amarela antes do Pré-Olímpico Sul-Americano.