Sorriso novo: Dentista explica procedimento queridinho dos famosos feito por Bolsonaro

Conheça os tipos de lentes de contato

As lentes dentárias são feitas sob medida, com materiais da cor dos dentes, projetadas para cobrir a superfície frontal dos dentes e visa em melhorar a aparência mudando sua cor, forma, tamanho ou comprimento. E o mais importante: as lentes deixam o sorriso natural.

As lentes podem ser feitas de porcelana ou de materiais compostos de resina. As de porcelana são mais modernas e resistem melhores às manchas do que as facetas de resina. Elas também deixam os dentes mais naturais por serem mais finas e delicadas.

Alguns profissionais utilizam resinas muito grossas, grandes ou brancas demais, o que mostra que o sorriso não é natural, por isso as lentes de porcelana que mais trabalhadas e planejadas para cada dente, são as ideais.

Que tipos de problemas as lentes de contatos corrigem ?

Dentes que estão descoloridos devido ao tratamento de canal;

Pós tratamento ortodôntico;

Manchas de medicamentos e tabaco;

Dentes desgastados, quebrados;

Dentes desalinhados, desiguais ou de formato irregular;

Dentes com diastema (com espaços entre eles).

Existe algum risco no procedimento ?

A colocação de lentes dentais é super segura, e é obrigação do dentista pedir todos os exames para que se constate a saúde integral do paciente, assim como Raio X, tomografia e tudo mais o que precisar;

O paciente também é responsável por comunicar ao dentista todo e qualquer problema de saúde que tiver para que o profissional possa avaliar se o procedimento é indicado ou não;

Estando tudo certo, o dentista faz um planejamento e terá início os procedimentos;

Atualmente, com as lentes dentais não existe a necessidade de um desgaste grande como antigamente que é o casodas facetas;

Um dente, ou muitos dentes podem ser submetidos ao processo de recobrimento ao mesmo tempo.

Pode haver infecção ou perda óssea ?

A colocação das lentes não causa perda óssea. Se o paciente já tem o problema e, por exemplo, tem uma periodontite grave, não se deve aderir ao procedimento pois irá agravar o quadro e aumentar a infecção já existente.

Todo dentista responsável e experiente sabe identificar se a saúde bucal do paciente está apropriada, faz um planejamento adequado, e só assim realiza o procedimento estético.

Nem todas as pessoas estão aptas para a colocação das lentes dentais. É preciso uma avalição completa do caso pelo profissional. Pacientes precisam ter uma boa higiene dental, função adequada, cuidados com a boca, e descartar problemas inflamatórios e infecciosos na gengiva, ter boa imunidade e descartar doenças.

Pode ocorrer dor após a colocação das lentes de contato ?

Geralmente não. Em alguns casos, pode haver uma pequena sensibilidade transitória. Caso a dor ultrapasse o limite da normalidade, é preciso contactar o dentista para que haja uma inspeção. A Dra. Rana Saleh finaliza ressaltando: “É preciso não confundir lentes dentárias de porcelana, que deixam o sorriso muito mais bonito e harmonioso, das facetas de resina, que em muitos casos, deixam o sorriso com um ar de sorriso artificial, como podemos ver em muitos famosos na TV”.

“O preço das lentes dentárias de porcelana são maiores, mas seus benefícios e beleza são, com certeza, bem superiores.”

