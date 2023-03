Sorridente, Murilo Huff mostra filho e internautas se derretem: ‘Cara da Marília’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/03/2023 - 5:25 Compartilhe

Na última sexta-feira (17), Murilo Huff atualizou suas redes sociais com fotos ao lado do filho, Leo, e aqueceu o coração de seus seguidores.







Fruto do relacionamento do cantor com a sertaneja Marília Mendonça, que faleceu em 2021 após um acidente de avião, o pequeno hoje tem 3 anos.

+ ‘Decretos Reais’: 3º volume do projeto póstumo de Marília Mendonça é lançado

Nos cliques publicados por Huff, o garoto aparece vestido como o personagem Woody, da franquia de filmes “Toy Story”. Com um sorriso no rosto, ele parece estar brincando com jogos educativos. “Dia de aprender juntos”, escreveu o cantor, na legenda da postagem.

Nos comentários, mensagens de amor e saudades foram publicadas. “Consigo imaginar a Marília perto de vocês”, escreveu uma internauta. “Cara da Marília”, constatou outra. “Ahhhhh que momento especial, eu olho para o Léo e lembro do amor maior do mundo da Marília por ele”, relembrou uma terceira. Veja:





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias