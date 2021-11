Sorrentino vai disputar 3 prêmios no European Film Awards

ROMA, 9 NOV (ANSA) – O filme “A Mão de Deus”, de Paolo Sorrentino, foi indicado em três categorias – incluindo melhor filme – na 34ª edição do European Film Awards (EFA) nesta terça-feira (9). Os vencedores do “Oscar europeu” serão anunciados em 11 de dezembro em Berlim.

A obra do italiano concorrerá ao prêmio principal ao lado de “Compartment No. 6”, de Juho Kuosmanen; “Quo Vadis, Aida?”, de Jasmila Zbanic; “Meu Pai”, de Florian Zeller; e “Titane”, de Julia Ducornau.

Sorrentino ainda concorrerá ao prêmio de melhor diretor europeu do ano, ao lado de Ducornau, Zbanic, Zeller e de Radu Jude (“Bad Luck Banging or Loony Porn”); e de melhor roteiro, onde também concorrem Jude, Zbanic, Zeller e Joachim Trier e Eskil Vogt por “A Pior Pessoa do Mundo”.

O longa do diretor foi o escolhido pela Itália para concorrer ao Oscar, após sua vitória no grande prêmio especial do júri no último Festival de Veneza.

“A Mão de Deus” se inspira na juventude de Sorrentino durante a “era Maradona” – de onde vem o nome do filme – em uma obra declaradamente pessoal e autobiográfica. (ANSA).

Saiba mais