Sorrentino reedita parceria vencedora do Oscar com Servillo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/12/2024 - 13:50 Para compartilhar:

ROMA, 4 DEZ (ANSA) – O próximo filme do cineasta italiano vencedor do Oscar Paolo Sorrentino foi anunciado nesta quarta-feira (4).

Trata-se de “La Grazia” (“A Graça”), que tem como protagonista Toni Servillo, um dos principais atores do cinema “Made in Italy” na atualidade.

O longa marca a sétima colaboração entre Sorrentino e Servillo, que também estiveram juntos em “A Grande Beleza”, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro em 2014.

As gravações de “La Grazia”, produção escrita e dirigida pelo cineasta, devem ter início no primeiro semestre de 2025, na Itália.

No entanto ainda não foram divulgados detalhes sobre o novo trabalho do diretor napolitano, cujo filme mais recente, “Parthenope”, é a produção italiana mais vista no país em 2024.

(ANSA).