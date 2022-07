Sorrentino produzirá série da Apple sobre Ferrari

ROMA, 13 JUL (ANSA) – O cineasta italiano Paolo Sorrentino será o produtor executivo da nova série da plataforma de streaming Apple TV+ sobre Enzo Ferrari, fundador da escuderia italiana que leva seu sobrenome.

A produção será dirigida pelo italiano Stefano Sollima e criada e escrita pelo roteirista e diretor britânico Steven Knight, indicado ao Oscar e responsável por Peaky Blinders.

“Ferrari” será inspirada no romance biográfico “Ferrari Rex” (2016), best-seller de Luca Dal Monte e nomeado pelo New York Times como a “biografia definitiva” de Enzo. Ao todo, a obra tem 1.104 páginas.

A série, atualmente em pré-produção em Roma, é produzida por Lorenzo Mieli e Nicola Giuliano, e tem Sorrentino como produtor executivo.

O enredo vai analisar como, na busca pela velocidade, o piloto e empresário italiano usou a genialidade que tinha para construir um dos carros de corrida mais rápidos da história, apesar do caminho repleto de tragédias e tormentos.

Entre 1956 e 1961, profundamente afetado pela trágica morte de seu filho mais velho, Dino, e pelo que considerou uma verdadeira traição por parte de seu piloto Juan Manuel Fangio, Enzo reconstruiu sua equipe do zero, selecionando cinco estrelas em ascensão do automobilismo para lutar pela vitória. No total, foram cinco anos e cinco pilotos mortos.

“Estou emocionado por poder contar uma história tão marcante sobre esse homem lendário e sua marca icônica”, disse Knight. “A vida extraordinária de Enzo Ferrari foi traçada por sua carreira profissional e drama pessoal e ‘Ferrari’ é a celebração de um ser humano incrivelmente complexo e fascinante”, acrescentou o britânico.

Para Sollima, “através do relacionamento que ele teve com a Ferrari Spring Team, os cinco pilotos que Enzo adotou em sua equipe após a perda de seu filho mais velho, descobriremos suas qualidades únicas, seu grande talento e a obsessão sombria que transformou este homem em uma lenda”.

“Como italiano, sinto-me honrado em poder contar a história de Enzo Ferrari, um exemplo brilhante de excelência italiana”, concluiu o italiano. (ANSA)