Sorrentino diz que irá ao estádio celebrar título do Napoli

NAPOLES, 7 MAI (ANSA) – O diretor italiano Paolo Sorrentino disse neste domingo (7) que irá ao Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, para assistir ao jogo entre o campeão Napoli e a Fiorentina pelo Campeonato Italiano.

“Nos vemos no campo”, disse o cineasta aos fãs que o cumprimentaram nas ruas da cidade, fazendo referência ao jogo no qual os napolitanos vão comemorar o título em casa.

Vestindo jaqueta cinza e boné do Napoli, Sorrentino está concentrado em filmar uma cena de seu próximo trabalho entre o teatro San Carlo e a Galleria Umberto, no coração de Nápoles. A produção, no entanto, é um grande mistério tendo em vista que ainda não há confirmação se é um filme ou um documentário.

O que é certo é que o “histórico” Scudetto do Napoli e a festa dos torcedores terão lugar em um próximo projeto do diretor.

Recentemente, inclusive, Sorrentino afirmou que pode fazer um filme sobre a temporada do Napoli.

Nos últimos dias, o presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, já havia dito que levaria Sorrentino ao estádio no jogo contra a Fiorentina.

Sorrentino é conhecido por ser um grande torcedor do Napoli: uma paixão que transparece claramente em seu último filme, “A mão de Deus”, mas também, de forma mais simples, nas publicações nas redes sociais com as quais se alegrava pela conquista do título título. (ANSA).

