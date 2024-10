Sorocaba surpreende ao apresentar ‘casa de luxo’ que construiu para cavalo importado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/10/2024 - 19:53 Para compartilhar:

O cantor Sorocaba, 44 anos, que faz dupla com Fernando, surpreendeu os seguidores no Instagram, na semana passada, ao apresentar um mimo que construiu para o seu cavalo Chico Whiz, de raça importada. O imóvel nada convencional chamou a atenção pelo luxo e itens, que incluem área gourmet e espaço para confraternização.

O animal, da raça Quarto de Milha, foi adquirido nos Estados Unidos e, para demonstrar todo o carinho pelo animal, o artista resolveu enchê-lo de mimos.

A área gourmet é decorada com madeira e couro, além de lustres rústicos em formato de chifres, tudo ao estilo sertanejo. O espaço comporta uma mesa para 14 pessoas, especialmente pensada para receber amigos e familiares em um ambiente especial.

“Aqui é onde a mágica acontece”, comentou o sertanejo no vídeo publicado no Feed.

“Abrindo as portas da nova casa do Chico Whiz pra vocês! Sejam bem-vindos”, escreveu ele na legenda, fazendo a marcação do perfil do animal na plataforma.

E o luxo não para por aí. O esposo de Biah Rodrigues revelou, ainda, que o segundo andar do imóvel será transformado em um estúdio de música, onde ele pretende gravar suas produções.

“Vou poder gravar minhas canções todas nesse ambiente, junto com o cavalo”, disse ele.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a iniciativa do cantor. Mas, também houve críticas.

“Tem lugar pra mim? Quero morar aí também. Que top, parabéns”, elogiou um fã. “Aluga a suíte? Que pancada, meu irmão. Parabéns pelo bom gosto”, escreveu mais um. “O espaço do cavalo é, digamos, uma cela que parece uma baia de uns 4 metros quadrados, já o restante é do cantor”, observou um internauta. “O cavalo vai ficar de acessório de exibição! não e o ambiente dele uma baia dentro de uma casa”, lamentou outro.

