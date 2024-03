Sorocaba e Biah Rodrigues fazem chá revelação dos gêmeos: ‘Descobrimos quem está chegando’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/03/2024 - 21:54 Para compartilhar:

O cantor Sorocaba, 43 anos – dupla sertaneja com Fernando – e sua esposa, Biah Rodrigues, 26, reuniram familiares e amigos para anunciar os sexos dos filhos que ela está à espera. Nesta segunda-feira, 4, ela usou as redes sociais para compartilhar os registros do chá revelação.

O sertanejo e a influenciadora, que já são pai e mãe de que já é pai de Theo e Fernanda, descobriram que ela está à espera de um menino e de uma menina.

“Descobrimos quem está chegando. Obrigada Jesus”, celebrou a mamãe coruja na legenda da publicação no Instagram.

A celebração aconteceu no haras da família, no interior de São Paulo, e a revelação foi feita por drones agrícolas soltando fumaça na cor azul e rosa.

