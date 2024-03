Soro da beleza: conheça a técnica que conquistou famosas Brasil afora

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 07/03/2024 - 13:22 Para compartilhar:

Fotos de famosas tomando soro na veia estão cada vez mais frequentes, e não é coincidência. Sasha Meneghel, Hailey Bieber, Kim Kardashian, Rihanna, Demi Lovato, Maiara e Maraisa são apenas algumas das adeptas à soroterapia, técnica também conhecida como soro da beleza.

O método em questão consiste na administração intravenosa de soros compostos por nutrientes essenciais como vitaminas, minerais e aminoácidos, visando promover saúde, bem-estar e beleza.

“O termo ‘soro da beleza’ é utilizado devido aos benefícios de revitalização e rejuvenescimento que esses nutrientes proporcionam ao corpo e as células”, complementa Amanda Nunes Della Rovere, médica integrativa da Lybe Clinic (@lybeclinic), responsável por realizar a técnica em Sasha Meneghel e o marido, João Figueiredo, e também nos influenciadores Gkay, Lucas Rangel, Rafael Uccman e Lucas Guedez.

Segundo a médica, os principais ativos usados na soroterapia são vitamina C, complexo B, magnésio, zinco, coenzima Q10, morosil, pool de aminoácidos essenciais e resveratrol. Contudo, a fórmula deve ser personalizada conforme as necessidades individuais do paciente, a partir de exames laboratoriais.

Resultados além da beleza

Esteticamente, pele, cabelo e unhas podem ser os mais beneficiados com o uso da soroterapia. Mas os resultados vão além, incluem aumento da energia, fortalecimento do sistema imunológico, redução do estresse e da fadiga, entre outros, garante a especialista.

“Os resultados podem começar a ser percebidos logo após as primeiras sessões. Existem estudos que respaldam a eficácia na promoção da saúde, bem como na hidratação e elasticidade da pele”, informa a médica, citando publicações do “Journal of Clinical Medicine” e “Dermatologic Surgery”.

Apesar dos benefícios, a soroterapia requer atenção e não substitui outros cuidados como acompanhamento médico, dieta balanceada e prática de atividade física.

“A soroterapia fornece um impulso adicional de nutrientes essenciais que podem ser difíceis de obter apenas pela alimentação. Ou seja, atua em sinergia com outros cuidados de saúde, proporcionando uma abordagem holística para o bem-estar. É importante que os pacientes entendam que a soroterapia é um complemento, não uma solução isolada, e que a adoção de um estilo de vida saudável continua sendo fundamental para a manutenção da saúde e da beleza a longo prazo”, destaca Amanda.

O número de sessões e a periodicidade da soroterapia variam conforme as necessidades e objetivos individuais do paciente.

Alertas sobre o soro da beleza

A escolha de um profissional habilitado na técnica e com experiência, normalmente nutrólogas ou médicos especializados em medicina integrativa, é essencial para a devida indicação. Afinal, excesso de nutrientes pode sobrecarregar alguns órgãos, além do risco de infecções no local da inserção da agulha ou reações alérgicas aos componentes do soro.

A técnica é contraindicada para pacientes com insuficiência renal, alergias graves ou condições que impeçam a administração intravenosa.

