Sormani questiona possível chegada de Oscar ao Flamengo: ‘Vem para ser reserva do Arrascaeta?’ Comentarista da ESPN ressaltou que o meia recebe um dos maiores salários do futebol mundial







Sormani questionou a possível chegada de Oscar ao Flamengo no programa “ESPN F90” desta terça-feira. O comentarista afirmou que o meia chegaria para ser reserva do Arrascaeta e ressaltou o salário astronômico que Oscar recebe no futebol chinês.

– Parece que a ideia é ele (Oscar) ser reserva do Arrascaeta. O Flamengo vai gastar uma grana dessa num cara para ser reserva do Arrascaeta? O jogador tem o décimo maior salário do mundo e vai ser reserva do Arrascaeta? Ele ganha cerca de dez milhões por mês – questionou Sormani.

A diretoria rubro-negra acertou recentemente as contratações de Arturo Vidal e Everton Cebolinha para fortalecer o elenco nesse restante de temporada. Apesar dos reforços, o Flamengo vem monitorando o mercado em busca de mais nomes e acredita que Oscar qualificaria ainda mais o setor criativo do time.

Oscar possui 30 anos e atua pelo Shanghai, da China. Com passagens por São Paulo, Internacional, Chelsea e Seleção Brasileira, o meia recebe um dos maiores salários do futebol mundial. A possível vinda de Oscar ao Flamengo vem gerando muita repercussão nas redes sociais.

