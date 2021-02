Sormani diz que Daniel Alves ‘não vale’ o investimento e dispara: ‘Não é o jogador que ele acha que é’ Comentarista da ESPN ainda disse que o São Paulo deveria usar o dinheiro para reforçar elenco ou pagar dívidas

Com uma derretida no fim do Campeonato Brasileiro e a perda da liderança com uma vantagem de sete pontos na tabela, o São Paulo pode se reconstruir para a próxima temporada. Segundo o comentarista Fábio Sormani, um nome em especial deveria puxar a barca: Daniel Alves.

Na última terça-feira, Sormani analisou o investimento do Tricolor no camisa 10 e disse que o atleta “não vale” o valor investido e que o atleta “não é tão bom quanto pensa que é”.

Confira a tabela do Brasileirão e simule as próximas rodadas



– Não vale, o que o São Paulo gasta com o Daniel Alves, dá para contratar uns três jogadores do mesmo nível que ele, e que podem decidir, coisa que o Daniel não conseguiu fazer no São Paulo. Eu acho ele um bom jogador, mas não é o jogador que ele acha que é e que muita gente acha também. Já listei in´meros jogadores melhores que ele, uns dez na frente do Daniel Alves na história da lateral no Brasil – disparou.

Estudo mede as torcidas mais felizes e as que passam mais raiva. Veja o ranking!

Sormani seguiu suas críticas e afirmou que, com o dinheiro que o São Paulo investe para manter Daniel Alves no elenco, investiria para trazer reforços e aumentar a qualidade do plantel.

– Quando ele chega no São Paulo com a missão de mostrar todo o potencial daquele jogador, ele não consegue, porque ele não fazia a diferença antes. Então, eu não gastaria com ele se fosse o São Paulo, reforçaria o elenco ou pagaria dívida – completou.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também