Sormani crava Fla campeão carioca: ‘Impossível o Fluminense vencer dois jogos’ Tricolor precisa conquistar a Taça Rio para disputar o título estadual contra o Rubro-Negro

Campeão da Taça Guanabara e primeiro colocado na tabela geral do Carioca, o Flamengo joga por uma vitória simples contra o Fluminense para conquistar a Taça Rio e também o estadual. Já do outro lado, o Tricolor precisa vencer o rival para faturar o segundo turno da competição e garantir uma vaga na decisão do estadual, forçando assim mais dois jogos para definir o campeão de 2020.

Com as diferenças dentro de campo entre as equipes, o comentarista Fábio Sormani, do Fox Sports, acredita que o Flamengo irá conquistar o Carioca de 2020. Durante o programa Fox Sports Rádio, desta quarta-feira, Sormani cravou o Rubro-Negro campeão estadual.

– Seria muito legal para o campeonato se o Fluminense vencesse, porque aí teríamos mais dois jogos. Numa melhor de três, é impossível o Fluminense ganhar dois jogos do Flamengo. Pode até ganhar a Taça Rio hoje, mas na final vai dar Flamengo – cravou.

Fluminense e Flamengo se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, na final da Taça Rio. Em caso de vitória, o Rubro-Negro fatura os títulos da Taça Rio e do Campeonato Carioca. Já em caso de triunfo tricolor, o Carioca terá mais dois jogos para definir o campeão estadual de 2020.

