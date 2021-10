Sormani comenta declaração de Neymar: ‘Você já pensou passar 24h por dia com o Tite?’

Comentarista dos canais esportivos do grupo Disney, Fábio Sormani falou sobre suas impressões da declaração de Neymar sobre seu futuro na Seleção Brasileira e na Copa do Mundo. O jornalista relembrou uma situação similar com Pelé após o Mundial de 1966 e pensou em uma possível frustração do camisa 10 com a equipe.

– Você já pensou passar 24h por dia com o Tite num período de 10 dias? Deve ser duro. Com aquele jeito dele, imagina, você desce pro café-da-manhã, e você dá de cara com o Tite. Você vai almoçar e vê o Tite! Sabe ele é uma pessoa que me cansa… Quando terminou a Copa de 1966, o Pelé deu uma declaração exatamente igual a essa daí: “Não vou mais jogar Copa do Mundo, a Copa não foi feita para mim” – iniciou o comentarista durante o “ESPN F90”.

– Era uma seleção e tanto, tinha o Pelé em 66, ele estava ali no auge dele. Classificaram Hungria e Portugal no grupo do Brasil, Portugal que tinha Eusébio e chegou ao terceiro lugar. Então o Pelé disse isso… Então acho que a declaração do Neymar vai também muito ao encontro do momento de frustração – continuou o jornalista, que também lembrou o histórico de Pelé em Copas do Mundo.

– O Neymar se sente frustrado na Seleção Brasileira. O Neymar nasceu em uma época em que os jogadores de Seleção do Brasil são medíocres. Ele é a única estrela que tem na Seleção Brasileira, não é fácil você jogar assim… Quem é o grande jogador da Seleção Brasileira se ele não puder jogar? Não tem, são jogadores comuns. O De Bruyne deu uma declaração ontem e falou “temos que entender que somos a Bélgica, tem um ou outro jogador bom” – completou Fábio Sormani.

Neymar e Seleção Brasileira voltam a entrar em campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na competição, o Brasil lidera a tabela com 28 pontos em 10 jogos.

