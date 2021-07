Sormani chama Fagner de ‘desleal’ em uma sequência de ataques: ‘Arbitragem pipoca para ele’ Comentarista da ESPN perdeu a paciência com o lateral-direito do Corinthians após o clássico Majestoso. Fagner esteve envolvido em confusão com jovem Rodrigo Nestor

A qualidade técnica de Fagner foi pouquíssimas vezes debatida nos noticiários esportivos brasileiro. Contudo, a rigidez defensiva do lateral-direito em muitas ocasiões é classificada como deslealdade. É como classificou o comentarista Fábio Sormani, da ESPN. Nesta quinta-feira, o jornalista perdeu a paciência com o acumulo de entradas duras do jogador, e atacou o atleta.

Segundo Sormani, ‘todo jogo o Fagner apronta’.

– Ninguém vai falar nada do Fagner? Todo jogo ele apronta. Não importa o campeonato que o Corinthians jogue, Fagner e Cássio sempre são escalados. Esse cara não toma cartão amarelo? Não toma cartão vermelho? Todo jogo ele é desleal ao companheiro de profissão. Todo jogo ele pisa no pé de alguém. Todo jogo ele pega a canela do adversário – começou Sormani.

Em seguida, afirma que a camisa do Corinthians é fator preponderante para o lateral se sentir impune perante árbitros.

– Se jogasse com a camisa do Santos, a cada dois jogos ele seria expulso. Ele só não é expulso porque joga com a camisa do Corinthians. Isso dá uma imunidade a ele. É uma vergonha! E depois ainda quis partir pra cima do menino Nestor. Chega! Não aguento mais isso! Não aguento mais ver o Fagner fazer essas coisas em campo com a conivência da arbitragem – pontuou.

– Só o Fagner pode fazer isso. Se outro fizer, vai ser expulso. Dois jogadores no futebol brasileiro podem fazer o que quiser com a arbitragem: Felipe Melo e Fagner, mas principalmente o Fagner. A arbitragem pipoca para ele e para a camisa do Corinthians! O Vuaden pipocou ontem – concluiu Sormani.

