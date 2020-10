Sormani, após vitória do Real: ‘Falta ao Barcelona um Marcos Braz’ Comentarista analisou a situação atual do Barcelona, derrotado em mais um clássico para o Real Madrid em 2020

O Real Madrid venceu o clássico contra o Barcelona por 3 a 1, neste sábado, em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol. Pela primeira vez, o duelo não teve presença dos torcedores, em razão da pandemia do novo coronavírus. Em campo, o jogo foi equilibrado, mas o atual campeão espanhol desequilibrou na etapa final e levou os três pontos após vencer com gols de Valverde, Sérgio Ramos e Modric (Ansu Fati descontou).

O duelo também mostrou os dois rivais em momentos distintos de mudanças. O Real Madrid, que já está a mais tempo em reformulação, começa a colher os frutos do trabalho ao ver jovens como Valverde, Vinícius Júnior e Rodrygo tendo mais destaque em campo. Já o Barça, por sua vez, ainda vive a incerteza sobre o futuro de Messi e ainda se encontra desorganizado, mas vê a luz no fim do túnel com o jovem Ansu Fati, o mais novo a marcar na história do clássico.

– O Barcelona está com muita dificuldade para se reconstruir. O Barcelona vive num passado, achando que o time pode ser montado à forma e semelhança do que foi até então, com Xavi e Iniesta. (…) Tudo acaba afunilando no Messi, e a impressão que me passa é que ele está cansado disso – opinou Fábio Sormani no programa “Expediente Futebol”, do Fox Sports.

– A situação do Barcelona é dramática. Falta ao Barcelona, por exemplo, um Marcos Braz. Falta um Marcos Braz no Barcelona. Um cara que saiba montar um time. O que o Marcos Braz, no Flamengo, montando um time… O do ano passado já era bom, o desse ano é melhor ainda. Falta um cara desses no Barcelona. O time do Barcelona, hoje, é comum – completou.

Com a vitória, o Real Madrid chegou a liderança do Campeonato Espanhol com 13 pontos, mas ainda pode perder a posição neste domingo. Já o Barcelona é o 12º colocado com apenas sete pontos. Na próxima rodada, o Real recebe o Huesca, enquanto o Barça visita o Alavés, ambos adversários brigando contra o rebaixamento.

