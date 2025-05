Sorloth brilha e Atlético de Madrid goleia Real Sociedad no Espanhol

Com uma atuação de gala do atacante norueguês Alexander Sorloth, o Atlético de Madrid goleou a Real Sociedad por 4 a 0 neste sábado (10), pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, e se consolidou na terceira posição da tabela.

Sorloth brilhou marcando os quatro gols no estádio Metropolitano (7′, 10′, 11′ e 30′), num jogo em que o time ‘colchonero’ não pôde contar com o atacante argentino Julián Álvarez (suspenso) e que o francês Antoine Griezmann começou no banco.

A eficiência ofensiva do Atlético foi tanta que a equipe marcou seus quatro gols com apenas cinco finalizações.

O hat-trick de Sorloth em quatro minutos se tornou nocauteou rapidamente a Real Sociedad, que não conseguiu reagir apesar das tentativas do japonês Take Kubo.

Sorloth se tornou o primeiro jogador do Atlético a marcar quatro gols no primeiro tempo em um jogo de Campeonato Espanhol. Além disso, o norueguês é o primeiro jogador a marcar quatro gols pelo time de Madri em um jogo da LaLiga desde a temporada 2017/2018, quando Griezmann conseguiu o feito contra o Leganés.

Com a vitória, o Atlético soma 70 pontos, cinco atrás do Real Madrid (2º) e a nove do líder Barcelona, antes do Clássico de domingo que pode decidir o título.

– Valencia perto das copas europeias –

Nos demais jogos deste sábado, o Valencia (10º, 45 pontos), que ocupava a lanterna em janeiro, se aproximou das vagas nas copas europeias ao bater por 3 a 0 o Getafe (13º, 39 pontos), enquanto o Celta de Vigo (7º, 40 pontos) se consolidou sétima posição, que dá vaga na Liga Europa, com a vitória por 3 a 2 sobre o Sevilla (16º, 38 pontos), que ainda corre risco de rebaixamento.

Por sua vez, o Villarreal (5º, 61 pontos) venceu o Girona (15º, 38 pontos) fora de casa por 1 a 0 com um gol nos minutos finais e se manteve firme na luta pela classificação para a Liga dos Campeões, igualando a pontuação do Athletic Bilbao (4º, 61 pontos), que no domingo enfrenta o Alavés (17º, 35 pontos).

Já o Mallorca (9º, 47 pontos), que venceu o já Valladolid (20º, 16 pontos) por 2 a 1, também segue bem posicionado para uma vaga na Liga Conferência.

— Jogos da 35ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Las Palmas – Rayo Vallecano 0 – 1

– Sábado:

Valencia – Getafe 3 – 0

Celta Vigo – Sevilla 3 – 2

Girona – Villarreal 0 – 1

Mallorca – Valladolid 2 – 1

Atlético de Madrid – Real Sociedad 4 – 0

– Domingo:

(09h00) Leganés – Espanyol

(11h15) Barcelona – Real Madrid

(13h30) Athletic Bilbao – Alavés

(16h00) Betis – Osasuna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 79 34 25 4 5 91 33 58

2. Real Madrid 75 34 23 6 5 69 33 36

3. Atlético de Madrid 70 35 20 10 5 60 27 33

4. Athletic Bilbao 61 34 16 13 5 50 26 24

5. Villarreal 61 35 17 10 8 61 47 14

6. Betis 57 34 16 9 9 52 42 10

7. Celta Vigo 49 35 14 7 14 55 54 1

8. Rayo Vallecano 47 35 12 11 12 37 42 -5

9. Mallorca 47 35 13 8 14 33 40 -7

10. Valencia 45 35 11 12 12 43 51 -8

11. Osasuna 44 34 10 14 10 42 50 -8

12. Real Sociedad 43 35 12 7 16 32 41 -9

13. Getafe 39 35 10 9 16 31 34 -3

14. Espanyol 39 34 10 9 15 36 44 -8

15. Girona 38 35 10 8 17 41 53 -12

16. Sevilla 38 35 9 11 15 39 49 -10

17. Alavés 35 34 8 11 15 35 46 -11

18. Las Palmas 32 35 8 8 19 40 57 -17

19. Leganés 31 34 6 13 15 32 51 -19

20. Valladolid 16 35 4 4 27 26 85 -59

