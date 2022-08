Soraya Thronicke cobra participação de todos os candidatos nos debates

Agência Brasil 24/08/2022 - 20:17 Compartilhe

A candidata à Presidência da República pelo União Brasil, Soraya Thronicke, cobrou hoje (24) a participação de todos os candidatos nos debates eleitorais promovidos pelos veículos de comunicação. De acordo com ela, esse é o principal instrumento com que os eleitores contam para avaliar as proposições dos candidatos.

“Debate: direito do cidadão e dever do candidato. Inadmissível a não participação. Debate é a ferramenta que o eleitor tem para poder avaliar as propostas e os propósitos das campanhas. Em nome da democracia, é indispensável oferecer essa possibilidade a quem vota”, disse nas redes sociais.

A candidata ainda gravou, na manhã de hoje, em São Paulo, material para propaganda eleitoral gratuita. Em Porto Alegre, Soraia Thronicke teve reunião com o candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite à tarde e participou da inauguração do comitê de campanha do candidato à noite.

