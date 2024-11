Sophie Charlotte se pronuncia após ter perfil no Instagram hackeado

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/11/2024 - 17:32 Para compartilhar:

A atriz Sophie Charlotte teve seu Instagram hackeado nesta terça-feira, 26. O perfil sofreu várias denúncias de usuários que acharam as publicações muito estranhas. A artista conseguiu recuperar sua conta e se pronunciou pelos stories dizendo que perdeu o controle de todos os aplicativos do aparelho, inclusive sua conta na plataforma de mensagens WhatsApp.

Durante a madrugada, foram publicadas fotos divulgando oportunidades de emprego falsas que tranquilizavam e incentivavam seus seguidores “Só responder ‘eu quero’. Lembrando tudo sobre minha total responsabilidade, valor de retorno é imediato, sem risco algum!”, dizia a foto postada.

“Estou gravando estes stories para explicar que ontem à noite, por volta das onze e meia, meu celular foi hackeado. Invadiram a minha conta do Instagram, o WhatsApp. Fizeram postagens aqui no Instagram com apostas, enfim. Não sei o que é isso. Não fui eu. Queria esclarecer. Hoje de manhã fui recuperar o meu telefone e a minha conta. São vários procedimentos. Fiz boletim de ocorrência. Foi uma fraude. Não acreditem nisso”, explicou Sophie.

A artista disse que sua preocupação principal foi com seus familiares e amigos próximos. “Vim aqui para explicar para vocês, para quem ficou preocupado. Foi bem chato. Já perdi compromissos hoje de manhã, e fiquei preocupada de alguém cair nesse golpe. A gente está bem vulnerável nesse sentido, né?”, completou.

Sophie terminou tranquilizando seus seguidores e agradecendo as pessoas que a ajudaram a recuperar o controle do aparelho. “Por último, preciso agradecer às pessoas que me ajudaram, porque não sei fazer nada disso. Malu, Nat da META, Jude, o André Nicolau, meu namorado, as pessoas que conseguiram me dar um suporte, me ajudar a recuperar a minha conta e impedir que o estrago fosse maior”.

A atriz seguiu divulgando a preparação para o show do cantor Roberto Carlos o qual fará parte e voltou à sua programação normal.