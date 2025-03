Sophie Charlotte quebra silêncio sobre fim de relacionamento com Xamã

Chegou ao fim o relacionamento de Sophie Charlotte e Xamã. A informação foi confirmada pela assessoria do cantor à imprensa e comentada pela atriz na noite de domingo, 2. Segundo a equipe, “eles terminaram de forma amigável e seguem com carinho e admiração um pelo outro”.

Em bate-papo com a colunista Fábia Oliveira, do “Metrópoles”, na Marquês de Sapucaí, Sophie declarou que, mesmo separada, tem grande carinho por Xamã. “A gente não está mais junto. A gente tem uma história linda. O Xamã é uma pessoa incrível e eu torço muito pela felicidade dele”, pontuou.

Rumores de um possível término do casal começaram a circular no sábado, 1, quando o cantor compareceu à Sapucaí sem a namorada e acompanhado da atriz Giullia Buscacio. Os dois haviam assumido o relacionamento em julho de 2024, durante as gravações de “Renascer”.