Sophie Charlotte e Xamã surgem juntos em evento e rumores de romance se intensificam

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/07/2024 - 11:41 Para compartilhar:

Os artistas Sophie Charlotte, 35, e Xamã, 34, podem estar vivendo um affair. Juntos no Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos Teatrais) na noite de terça-feira, 2, o suposto casal foi visto em clima de intimidade, conversando ao pé do ouvido.

Segundo o “Notícias da TV”, de onde são as informações, Xamã ainda teria vibrado intensamente quando a colega ganhou o prêmio de Melhor Atriz de Televisão pela personagem Maíra, de “Todas as Flores” (2022). O cantor e ator compareceu ao evento mesmo sem ter sido indicado a nenhum prêmio e teria tirado fotos com o próprio telefone celular quando a amiga subiu ao palco para receber a estatueta.

Vale lembrar que Sophie e Xamã vivem o par romântico Eliana e Damião em “Renascer” (2024), novela das 21h da TV Globo. Esse seria o primeiro affair da atriz desde o fim de seu casamento de 10 anos com Daniel de Oliveira.