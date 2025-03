Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira se reúnem para comemorar aniversário do filho

Pais de Otto, de 9 anos, Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira estiveram juntos no sábado, 15, para celebrar o aniversário do filho. A reunião aconteceu menos de um ano após o divórcio do ex-casal.

Os artistas anunciaram a separação em abril de 2024, depois de oito anos de casamento. Apesar disso, em vídeo compartilhado nas redes sociais, Sophie e Daniel aparecem felizes e próximos durante a celebração. Veja:

Após o divórcio, Sophie engatou um relacionamento com o ator e cantor Xamã, mas este chegou ao fim pouco antes do Carnaval de 2025. Daniel de Oliveira, por sua vez, não assumiu relacionamentos publicamente desde o fim de seu casamento.