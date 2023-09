Sophia Loren abrirá novo restaurante com seu nome na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/09/2023 - 18:50 Compartilhe

BARI, 19 SET (ANSA) – Considerada uma das mais importantes estrelas do cinema italiano, a atriz Sophia Loren irá inaugurar um novo restaurante com o seu nome na cidade de Bari, no sul da Itália, no próximo dia 26 de setembro.

Esta será a terceira unidade do “Restaurante Sophia Loren”, depois dos abertos em Florença e em Milão. Somente os três são autorizados pela atriz, que estará presente na inauguração na via Fanelli 285/10. A escolha de Bari não é aleatória, tendo em vista que “Sophia Loren está muito perto da capital da Puglia, onde também filmou o filme “La vita davanti a sé'” (Rosa e Momo, na versão em português)”, segundo nota.

A direção do filme com imagens da cidade velha foi de seu filho Edoardo Ponti e foi lançado em 2020. A música da trilha sonora “Io Sì”, cantada por Laura Pausini, foi indicada ao Oscar.

(ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias