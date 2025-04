Sophia Abrahão volta ao ruivo para segunda temporada de ‘Amor da Minha Vida’

Sophia Abrahão, 33 anos, revelou seu novo visual para interpretar Gisele na segunda temporada da série “Amor da Minha Vida”, produção da Disney+ que estreou em novembro de 2024. A atriz adotou tom vibrante e agora está mais ruiva do que nunca. As gravações para a segunda fase devem começar em maio.

Na trama, Sophia contracena com seu marido, Sérgio Malheiros, 32, que interpreta Victor, o melhor amigo da protagonista Bia, vivida por Bruna Marquezine, 29. Este é o primeiro trabalho de atuação do casal junto desde 2014, quando se conheceram durante as gravações da novela “Alto Astral”, exibida entre 2014 e 2015 no horário das 19h da Globo.

Com um histórico de mudanças marcantes ao longo da carreira, a atriz já adotou diferentes tons de ruivo, sempre mantendo a saúde e o brilho dos fios. Para essa nova fase, ela escolheu a linha Magnific Color, da Amend, que conta com 29 opções de tonalidades.

“Cada personagem traz uma nova identidade, e a cor do cabelo faz parte dessa construção. Estou animada para esse retorno ao ruivo, principalmente com a expertise da Amend, que tem uma linha incrível de produtos que não só cuidam dos fios, mas também respeitam a saúde do cabelo. Estou muito animada para começar essa nova fase com uma marca que eu tanto confio”, comenta Sophia.

“Eu amo estar com os fios ruivos vibrantes! Essa cor me faz sentir mais confiante e cheia de personalidade. Para manter o tom sempre intenso, cuido com produtos específicos e hidratações regulares, garantindo que os cabelos fiquem saudáveis e radiantes”, revela Sophia Abrahão.

Em bate-papo para IstoÉ Gente, a artista falou sobre a carreira, preparação para novos projetos e cuidados com a beleza.

IstoÉ Gente: Você já viveu diferentes fases como atriz, apresentadora e cantora. Ainda pensa em explorar outras áreas ou tem planos de voltar para a música?

A música sempre fez parte da minha vida, e nunca fecho portas. Se surgir um projeto que faça sentido, adoraria voltar a cantar. Mas, por enquanto, meu foco está totalmente na atuação e apresentação.

IstoÉ Gente: Como é a sua rotina de preparação para um novo projeto? Você tem algum ritual antes das gravações?

Estudo muito o roteiro e gosto de entender bem o universo da personagem. Sou daquelas que bato o texto até cansar. Sempre cuido bastante da minha mente nesses momentos. Pra mim, é muito necessário estar concentrada, controlando qualquer ansiedade para mandar bem no trabalho. Além disso, faço exercício físico sempre.. que como a gente sabe, nos ajuda em tudo!

IstoÉ Gente: Qual conselho você daria para quem deseja seguir uma carreira multifacetada como a sua?

Meu conselho é ser dedicado e apaixonado pelo que faz. Não tenha medo de explorar diferentes áreas e busque sempre aprender e crescer. E claro, cuide de si mesmo, pois isso reflete em tudo o que fazemos.

IstoÉ Gente: Você tem algum truque ou hábito capilar que segue religiosamente?

Nunca durmo com o cabelo molhado e sempre aplico um óleo finalizador para manter os fios brilhantes e protegidos. O Óleo Reparador Gold Black, da Amend, é ótimo para isso!

IstoÉ Gente: Qual foi a transformação capilar mais marcante da sua vida até agora?

Acho que essa está no topo da lista! Mas, ao longo da carreira, já fiz muitas mudanças e cada uma teve sua importância. Sou muito aberta a novas transformações!