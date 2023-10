Sophia Abrahão detalha descoberta de traição do ex: ‘Muita mulher’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/10/2023 - 11:15 Compartilhe

Sophia Abrahão mantém um relacionamento de nove anos com o também ator Sérgio Malheiros, mas já teve outras experiências amorosas, e uma delas acabou após a descoberta de uma traição. No seu podcast “Avisa Chegando”, a artista detalhou o caso.

A descoberta aconteceu após a atriz decidir, de última hora, dormir na casa do então namorado após uma festa. Sem citar o nome do ex, Sophia disse que o momento foi “complexo” e ela “não soube colocar um ponto final”, apenas “sumiu”, sem conversar sobre o assunto.

“Eu senti que estava rolando alguma coisa, porque ele estava muito no celular. Eram 4h da manhã, sendo que a namorada dele estava do lado”, relembrou a atriz.

Sophia, então, prestou atenção para descobrir a senha do celular do rapaz e esperou ele dormir para conseguir pegar o dispositivo. “Eu fiquei como um gato esperando o momento de dar o bote. […] Eu sabia que eu ia pegar alguma coisa”, contou.

Quando o então namorado dormiu, ela agiu rapidamente. “Como um ladrão, eu sai do meu lado, fui até o lado dele, rapidamente peguei o celular. Eu estava com muita adrenalina, parecia que eu estava cometendo um crime. Mas eu não fiquei ali, dando mole com o celular. Eu me tranquei no banheiro”, disse.

A atriz descobriu que ele havia marcado um encontro com uma garota, que estava na mesma festa. Em mensagens pelo celular, ela se passou pelo rapaz e se desculpou por não conseguir encontrá-la. “Em defesa dele, não que exista uma defesa, eu nunca peguei nenhum ato consumado, mas era muito xaveco, muita mulher”, pontuou.

Diante da situação, Sophia deixou o celular do rapaz no banheiro e foi embora do apartamento sem avisá-lo. Assim, a relação chegou ao fim.

