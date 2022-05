Sony produzirá documentário sobre os 30 anos de carreira de Cindy Lauper

A Sony Music Entertainment divulgou recentemente que lançará um documentário sobre a Cindy Lauper. Intitulado ‘Let the Canary Sing’, o filme abordará a história da carreira de 30 anos da cantora. Com informações de Omelete.





Alison Ellwood comandará o longa. Ela já trabalhou em documentários sobre a banda The Go-Go’s e o filme ‘Women of Troy’, que explora o impacto de Cheryl Miller no basquete feminino.

“Como muitas pessoas, eu assumi quando Cyndi Lauper entrou na cena musical no início dos anos 1980, que ela era outra jovem estrela experimentando uma ascensão meteórica à fama e sucesso graças à MTV”, disse Ellwood à Variety.

“Seus videoclipes eram selvagens e coloridos, suas músicas como ‘Girls Just Want to Have Fun’ eram contagiantes. Mas, como se vê, sua história é de duros golpes, trabalho duro e determinação obstinada. Cyndi queria que sua voz não fosse apenas ouvida, mas uma voz para ser ouvida”, declarou.

Segundo a sinopse, o filme “seguirá a ascensão de Lauper ao estrelato, desde encontrar sua voz crescendo na classe trabalhadora de Queens, em Nova York, até o sucesso de seu álbum de estreia de 1983, She’s So Unusual”. Ainda não há previsão de estreia.