Sony Music lança projeto da turnê ‘Caetano & Bethânia’

A celebrada turnê que coloca fim a um hiato de 46 anos desde a última série de apresentações ao vivo de Maria Bethânia e Caetano Veloso será disponibilizada nas plataformas digitais pela Sony Music. O primeiro single que será lançado é uma nova versão de ‘Fé’, música de IZA. A canção, que foi apresentada ao longo da turnê dos irmãos, chega às plataformas digitais na próxima terça-feira, 10 de dezembro, às 13h, em áudio e vídeo.

A inclusão da música no repertório foi sugerida por Maria Bethânia. “O título Fé, já me atraiu e quando eu ouvi a canção com aquelas palavras… Pensei… Isso é lindo! Peguei o telefone e liguei pro Caetano (estava muito no princípio essa conversa de fazermos o show) e falei: ‘Caetano, se a gente fizer o show, tem uma música que eu quero que entre, chama-se ‘Fé’, da IZA’”, conta Bethânia sobre a escolha.

“Quando Bethânia começou a falar comigo de fazermos esses shows em estádios, lugares grandes, ela falou: uma coisa eu já quero dizer de cara, a gente tem que cantar ‘Fé’, da IZA. Eu fiquei surpreso porque eu adorava, nem sabia que Bethânia conhecia a canção. Eu topei logo”, explica Caetano sobre a sugestão de Bethânia. Além da faixa em versão estúdio, a música também ganhou um clipe ao vivo, gravado no Mineirão.

Um registro audiovisual de toda a turnê será lançado futuramente pela gravadora. A ideia é lançar o projeto completo, com um álbum ao vivo e com imagens que foram registradas durante toda a turnê, mostrando a grandiosidade dos shows, da produção e da sintonia entre os irmãos no palco. Ao todo foram mais de meio milhão de ingressos vendidos para toda a turnê e, com esse lançamento, mais pessoas poderão assistir a esse encontro que já é parte fundamental da história da música brasileira.

A turnê “Caetano & Bethânia”, que já está em suas últimas datas, se despede do público com shows lotados. Em dezembro, eles sobem ao palco do Allianz Parque, em São Paulo, com ingressos já esgotados em três dias. Haverá shows extras em 8 de fevereiro, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, e em 15 de março na Farmasi Arena, no Rio, e o encerramento será em 22 de março, em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, com uma despedida à altura de nossos dois gigantes.