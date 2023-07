Sony Music expande alcance internacional com Double Global

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/07/2023 - 8:00 Compartilhe

A gravadora Sony Music assinou nesta terça-feira, 4, com o “Double Global”, empresa fundada por Gledson Nunes e Matheus Simões. A empresa é sediada em Miami, EUA, e tem a proposta de gerenciar artistas brasileiros nos Estados Unidos e também de conectar cantores americanos com o Brasil.

Com isso, a Double Global passa a ser também um selo dentro da Sony Music. Sobre os efeitos dessa parceira, a A&R Manager da Sony, Karina Lofti, comenta: “Acredito que uniremos nossas expertises potencializando o alcance de cada lançamento que faremos juntos. Será sucesso, nossa música com certeza tem muito a crescer com esta conexão”.

A iniciativa promete trazer novos artistas, que ainda serão anunciados. Na perspectiva de um dos fundadores da Double Global, Gledson Nunes, essa conexão internacional atenderá a uma busca da parte de jovens talentos.

“A disponibilização de um projeto, que envolve uma grande gravadora, para o pessoal que vem do mercado global, é a expansão de um sonho que muitos jovens talentos buscam”, afirma.

Matheus Simões, co-fundador da Double Global, explica como essa parceria vai ajudar a trazer pessoas do cenário independente para o mercado musical. “É urgente a aproximação com talentos que estão no cenário independente na música global”, pontua.

“É preciso buscar essas pessoas e trazê-las para dentro do mercado musical. Tenho a certeza de que juntos vamos fazer acontecer na Sony Music”, reitera o empresário. Em breve, o selo deverá anunciar seus primeiros artistas.

