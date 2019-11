Sono profundo de Brenner pode ter sido causado por medicação

Gerson Brenner está internado em São Paulo há 20 dias e tem deixado os médicos do Hospital São Luiz preocupados, principalmente por ter dormido por 40 horas seguidas recentemente. Felipeh Campos, do ‘A Tarde É Sua’, divulgou novas informações sobre o atual estado de saúde do ator.

De acordo com o comentarista do programa da RedeTV!, os médicos acreditam que o sono profundo de Brenner pode ter relação com alguma medicação utilizada em seu tratamento. No entanto, ainda não houve um diagnóstico concreto e finalizado.