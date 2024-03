Sono insatisfatório está associado a maior risco de diabetes, mesmo com uma alimentação saudável

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 05/03/2024 - 23:59 Para compartilhar:

Adultos que dormem apenas três a cinco horas por noite enfrentam um risco maior de desenvolver diabetes tipo 2 , descobriu um novo estudo.

“Geralmente recomendo priorizar o sono, embora entenda que nem sempre é possível, especialmente quando somos pais de quatro adolescentes”, disse Christian Benedict, principal pesquisador do estudo e professor associado da Universidade de Uppsala, na Suécia, num comunicado.

Mais de 38 milhões de americanos têm diabetes, a grande maioria deles tem diabetes tipo 2. Os fatores de risco incluem excesso de peso, mais de 45 anos e inatividade física. No Brasil são 10,2% da população brasileira, conforme dados da pesquisa Vigitel Brasil 2023.

Agora, os pesquisadores dizem que as pessoas que dormem menos de seis horas diárias têm um “risco notavelmente maior” de desenvolver diabetes tipo 2 em comparação com aquelas que dormem sete a oito horas.

As conclusões do estudo, publicadas terça-feira (5) no JAMA Network Open, resultam da avaliação dos padrões de sono e dieta de 247.867 adultos do Reino Unido entre 38 e 71 anos e 52,3% dos participantes eram mulheres.

Eles foram divididos em quatro grupos de duração do sono: normal (sete a oito horas por dia), leve curto (seis horas por dia), moderado curto (cinco horas por dia) e extremamente curto (três a quatro horas por dia).

Seus hábitos alimentares foram classificados de 0 (mais pouco saudável) a 5 (mais saudável), com base no consumo de carne vermelha , carne processada, frutas, vegetais e peixes.

Durante o período de acompanhamento de 13 anos, 7.905 participantes (3,2%) foram diagnosticados com diabetes tipo 2. A condição crônica afeta a capacidade do corpo de processar açúcar em energia, resultando em níveis elevados de açúcar no sangue.

Os pesquisadores descobriram que, embora a alimentação saudável reduza o risco de desenvolver a doença, as pessoas que dormiam menos de seis horas por noite não conseguiam compensar os efeitos com uma dieta saudável.

“Os nossos resultados são os primeiros a questionar se uma dieta saudável pode compensar a falta de sono em termos do risco de diabetes tipo 2”, disse Benedict. “Eles não devem causar preocupação, mas sim ser vistos como um lembrete de que o sono desempenha um papel importante na saúde.”

Um estudo de 2023 da Universidade de Columbia descobriu que reduzir o sono das mulheres em apenas 90 minutos durante seis semanas aumentou a resistência à insulina e aumentou o risco de desenvolver diabetes.

Sete a nove horas de sono por noite são recomendadas para adultos, mas os pesquisadores da Columbia observaram que cerca de um terço dos americanos dormem menos do que isso.

Um professor da Universidade de Glasgow disse que, embora as descobertas de Uppsala destaquem uma ligação entre sono insatisfatório e diabetes, não é uma relação de causa e efeito.

Isso “exigiria ensaios randomizados intervindo nos hábitos de sono para aumentar o tempo de sono e ver se isso reduz o risco de diabetes naqueles em risco, por exemplo, aqueles com pré-diabetes”, disse o Dr. Naveed Sattar, professor de medicina cardiometabólica, ao outlet.

A equipe de Benedict diz que são necessárias mais pesquisas para explorar se hábitos alimentares específicos, como comer em determinados horários do dia , podem neutralizar ou aliviar os efeitos da falta de sono.

Os especialistas dizem que um sono melhor pode ser alcançado através de exercícios durante o dia; evitar álcool, cafeína e grandes refeições antes de dormir; e desconectar eletrônicos . Algumas pessoas também optam por um banho ou ducha quente para relaxar e exercícios respiratórios para acalmar a mente.

