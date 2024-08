Sônia Lima repudia resgate de boatos de ‘caso’ com Silvio Santos após morte do apresentador

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/08/2024 - 18:30 Para compartilhar:

Sônia Lima usou seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira, 28, para divulgar uma carta de repúdio a um veículo de comunicação que resgatou boatos sobre sua vida pessoal envolvendo Silvio Santos (1930-2024), dias após a morte do apresentador.

Sem citar o nome do veículo, a atriz e eterna jurada dos programas do apresentador no SBT disse que foi abordada para falar sobre as “musas que Silvio Santos lançou”, porém, segundo ela, suas falas foram distorcidas e ela se viu “quebrando silêncio” a respeito das especulações de um suposto “caso” que teria com o comunicador e empresário no passado.

“[…] Para a minha surpresa, o resultado publicado foi totalmente distorcido e não refletiu o que eu disse ou sinto […] Nunca busquei quebrar o silêncio sobre um assunto antigo que, de tempos em tempos, volta a ser notícia. Acho que basta! Acredito que já chegou a hora de enterrar esse tema”, declarou.

A viúva de Wagner Montes finalizou o desabafo afirmando, mais uma vez, que não teve nenhum envolvimento com o dono do SBT.

“Peço perdão àqueles que não conhecem a minha história e que acreditaram nas especulações, pois os que me acompanham sabem que eu seria incapaz de tal ato”, encerrou.