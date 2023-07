Sônia Lima lembra aniversário de 69 anos de seu falecido marido, Wagner Montes: ‘História da minha vida’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/07/2023 - 15:24 Compartilhe

A atriz e apresentadora Sônia Lima, 63 anos, não deixou passar em branco uma data muito especial para a sua vida. Nesta quarta-feira (19), ela lembrou com carinho do aniversário de 69 anos de Wagner Montes, seu falecido marido.

O jornalista e político carioca sofreu um choque séptico e sepse abdominal, e morreu em janeiro de 2019.

Em sua conta no Instagram, Sônia Lima fez questão de destacar que, apesar de ter seguido a vida, sente falta do amado.

“Nunca vou esquecer as memórias que fizemos juntos pois elas fazem parte da história da minha vida. Tive o privilégio de amar e ser amada, de cuidar e ser cuidada. Quis Deus e o destino mudar isso, se não aqui estaríamos”, disse ela na legenda da publicação com um carrossel de registros ao lado do marido.

“Hoje, mesmo seguindo com a minha vida em um outro momento, quero deixar registrado que você me acompanha sempre nas minhas memórias e na memória das pessoas que sempre te admiraram e que te amam até hoje”, desabafou ela.

Nos comentários, fãs e amigos se solidarizam com Sônia.

Wagner Montes Filho, 36, fez questão de exaltar a madrasta, a quem ele considera como mãe.

“De lá nos acompanha, torce e nos protege! Daqui, juntos, lutamos, conquistamos, vibramos e oramos! Te amo, mãe! Saudades do nosso velhinho”, escreveu ele.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sônia Lima (@sonialima)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias