Sônia Bridi processa Rafael Cardoso por violência; advogada alerta sobre como vítima deve agir nesses casos

Da Redação 09/11/2024 - 18:00

A jornalista Sônia Bridi, mãe de Mariana Bridi, teria entrado com uma ação judicial contra o ex-marido de sua filha, Rafael Cardoso, alegando sofrer violência patrimonial e psicológica.

Segundo o colunista Gabriel Perline, da Contigo!, a comunicadora da Globo teria sido ameaçada, além de que teria tido sua casa invadida em agosto de 2023.

A advogada especialista em violência doméstica e direito da família, Barbara Heliodora, alertou sobre como a vítima deve proceder nesses casos. De acordo com a especialista, o primeiro passo é fazer a denúncia e pedir uma medida protetiva contra o ator.

A advogada explicou que a violência doméstica vai além das relações conjugais e pode ocorrer entre qualquer pessoa que conviva no mesmo ambiente familiar.

“Ela pode envolver relações entre pais e filhos, irmãos, avós, tios ou qualquer membro da unidade familiar, independentemente de laços consanguíneos. A Lei Maria da Penha, por exemplo, não se limita a relacionamentos íntimos de afeto, mas também protege contra agressões em qualquer tipo de convivência familiar. Isso é fundamental para assegurar a proteção de todos os envolvidos em um ambiente doméstico, não apenas cônjuges ou ex-cônjuges”, diz Barbara Heliodora ao site IstoÉ Gente.

Esse tipo de denúncia pode impactar, por exemplo, na decisão do juiz sobre a guarda e a visitação dos filhos que Rafael tem com Maria, que já vinha sendo avaliada devido à medida protetiva da influenciadora contra o ator.

“O juiz avalia o ambiente familiar e prioriza sempre a segurança e o bem-estar das crianças. Se há um histórico de violência, o agressor pode ter suas visitas restringidas, supervisionadas ou até mesmo suspensas, dependendo da gravidade da situação. A violência, sobretudo contra a mãe ou os filhos, pode ser considerada um fator de risco para a criança e inviabilizar a convivência regular com o agressor, buscando evitar traumas e preservar a saúde emocional e física dos menores”, afirmou a especialista.

Para qualquer mulher que tenha sido vítima de violência doméstica, Barbara Heliodora aconselhou:

“Caso esteja passando por uma situação de violência doméstica, é fundamental que busque ajuda imediatamente para garantir sua proteção e a de qualquer criança envolvida. Você pode procurar uma delegacia especializada no atendimento à mulher ou a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) para registrar a ocorrência. Além disso, pode recorrer à Defensoria Pública ou a advogados especializados em violência doméstica para obter orientação jurídica sobre as medidas protetivas disponíveis, que podem incluir o afastamento do agressor do lar, entre outras. Esse é um passo essencial para que o Judiciário possa adotar medidas de segurança em benefício dela e de sua família”.

Mari Bridi foi casada com Rafael Cardoso por 15 anos e teve dois filhos, Aurora, de 10, e Valentim, de 6. Eles se separaram em dezembro de 2022. A influenciadora digital contou há menos de um mês nas redes sociais que entrou com uma medida protetiva para ficar longe do ator.

“Há mais de um ano, dois processos judiciais distintos estão em andamento, ambos sob segredo de justiça: um na vara de família e outro no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher”, informou.

Na ocasião, Mari não expôs as razões para ter movido ações judiciais contra o pai de seus filhos, nem apontou os riscos físicos ou emocionais aos quais as crianças estariam sujeitas se convivessem com o pai, informando que os processos correm em segredo de Justiça.