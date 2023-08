Sonia Abrão reprova escolha de José Loreto para interpretar Chorão no cinema: ‘Sou contra’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/08/2023 - 20:53 Compartilhe

O ator José Loreto acabou de sair do personagem Lui Lorenzo em Vai na Fé, sucesso das 19h da Globo, e já está cotado para outros trabalhos.

Um dos possíveis novos trabalhos de Loreto é no filme Charlie Brown Jr., uma produção sobre a história do cantor Chorão.

Recentemente, o ator contou a Ana Maria Braga, no Mais Você (TV Globo), sobre a vontade de viver o artista nas telonas.

A declaração irritou a prima do cantor, a apresentadora Sonia Abrão.

No A Tarde É Sua (RedeTV!) desta terça-feira (07), a veterana comentou os rumores e disse o que achava sobre a escolha do ator para viver Chorão no cinema.

Abrão fez questão de dizer que aprecia o ator em cena, mas não o vê como a melhor opção para representar o líder Charlie Brown Jr.

“Não gostei dessa história de ele interpretar o Chorão no cinema, eu sou contra. Não vejo nada. Sei que é um sonho dele, que ele se emocionou muito, acho que ele faria uma boa interpretação, mas não gosto da ideia nem um pouco”, reclamou Sonia Abrão no programa ao vivo.

Durante a conversa com Ana Maria na Globo, Loreto havia contado seus planos na carreira.

“Eu acho que minha carreira como ator já me ocupa muito, mas amo a música. Tenho vontade de fazer coisas musicais. Um filme do Charlie Brown. Já falei com diretor, com filho, mulher, quero fazer o Chorão. Quero fazer esses personagens, mas não sou um cantor e um ator de musical”, disse.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por José Loreto (@joseloreto)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias