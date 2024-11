Sonia Abrão relembra surpresa que Agnaldo Rayol fez no aniversário de sua mãe: ‘Minha gratidão por ele é eterna’

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 06/11/2024 - 18:05 Para compartilhar:

O cantor Agnaldo Rayol, que faleceu na manhã de segunda-feira, 4, aos 86 anos, após sofrer uma queda em sua casa em São Paulo, deixou, além de fãs, amigos famosos, profundamente abalados com a sua partida, como a apresentadora Sonia Abrão. Em entrevista ao site IstoÉ Gente, ela lamentou o falecimento do artista e relembrou a surpresa que ele preparou para o aniversário de 80 anos de sua mãe, também falecida.

Agnaldo caiu, bateu a cabeça e chegou a ser internado no Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, zona norte da capital paulista, mas acabou não resistindo e veio a óbito.

O velório do artista aconteceu nesta terça-feira, 5, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), e seu corpo foi sepultado no Cemitério Gethsémani, no bairro do Morumbi, zona sul da cidade.

Surpresa inesquecível

Em setembro de 2018, Cecília Abrão, mãe de Sonia, recebeu em sua casa a visita de um de seus ídolos, o cantor Agnaldo Rayol. Em seu perfil no Instagram, a apresentadora da RedeTV! compartilhou diversos vídeos da ocasião, nos quais Agnaldo interpretou sucessos como Ave Maria, Fascinação, Como é Grande o Meu Amor Por Você e o clássico Parabéns Pra Você.

“Desde que me conheço por gente, ele sempre foi a paixão da vida dela”, escreveu Sonia Abrão na época, ao mostrar o momento em que a mãe se encontrou com o ídolo.

“Agnaldo Rayol, além de um grande artista, sempre foi um amigo muito querido, que a vida me deu através do jornalismo. O carinho por ele já vinha de família, porque ele era o ídolo da minha mãe. Por isso, quando ela completou 80 anos em 2018, minha irmã teve a ideia de levar Agnaldo, de surpresa, para cantar no aniversário. E foi a maior emoção da vida dela, ‘o aniversário mais lindo da minha vida’, como ela ficou repetindo o tempo todo”, contou Sonia.

“Se tem uma coisa que sempre me conforta é ter dado à minha mãe, através do Agnaldo, a realização desse sonho, porque ela partiria 4 anos depois. Por isso, minha gratidão por ele é eterna! Assim como o amor, o carinho e a amizade também, pois a morte não é limite para esses sentimentos”, completou a comunicadora.