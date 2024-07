Sonia Abrão relembra passagem pelo SBT e diz que Silvio Santos a mandou emagrecer

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/07/2024 - 15:10 Para compartilhar:

A comandante do “A Tarde é Sua” (RedeTV!), Sonia Abrão, 61 anos, falou sobre sua relação com Silvio Santos, 93, durante o tempo em que ela trabalhou no SBT. A jornalista destacou que o dono da emissora sempre se envolvia com todos os detalhes dos bastidores.

A veterana revelou que, certa vez, ele disse que ela estava gorda e que precisaria emagrecer.

“’Você está gorda, você pode perder tudo isso aí’. Porque TV engorda ainda mais. Eu estava gorda de perto, ainda mais no vídeo. Eu emagreci 16 kg, na verdade”, contou a apresentadora durante bate-papo com Mara Maravilha no podcast “PodMara”, publicado no YouTube nesta semana.

“‘Agora está ótimo’ [dizia ele]. Era muito disso. ‘Não faz tal quadro, não faz tal coisa’. Mandava cartinha, bilhetinho, cartão de aniversário. Quer dizer… Sempre presente, é mestre, cuida”, completou.

No SBT, Sonia Abrão passou por programas de auditório e, em seguida, como colunista de TV no programa “Aqui Agora” e ainda como repórter do helicóptero de Gugu Liberato (1959 — 2019).

Já entre 2002 e 2004, a veterana apresentou o “Falando Francamente”, um programa vespertino de variedades, que depois passou a ser um programa de auditório exibido aos sábados.

Após a atração deixar a grade do SBT, Sonia Abrão migrou para a Record. Já o “A Tarde é Sua” está sob seu comando desde 2006.