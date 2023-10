Sonia Abrão opina sobre Virgínia comandar programa no SBT: ‘O público da TV não é da internet’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/10/2023 - 12:37 Para compartilhar:

Na tarde de terça-feira, 17, Sonia Abrão usou o espaço de seu programa ‘A Tarde é Sua’, da RedeTV!, para opinar sobre a notícia que foi ventilada na mídia de que a influenciadora e empresária Virgínia Fonseca estaria se preparando para estrear um programa no SBT.

“Não sei, a gente deseja boa sorte, que dê certo pra todo mundo. É mais emprego, audiência. Vamos esperar que de certo”, disse Sonia.

“Não é questão de ser a Virginia. Influencer não dá certo na televisao. O público da TV não é da internet”, completou.

A fala da veterana recebeu elogios por parte dos internautas que concordaram com ela. “Eu pela primeira vez concordo com a Sonia”, comentou um usuário. “O melhor programa da TV aberta é o Altas Horas, e aqui pra nós, o povo do Instagram não vai sair do celular para ver também não!”, reagiu outro.

