Sonia Abrão não pediu para adiar audiência com Patrícia Poeta; entenda imbróglio

Letícia Sena 01/08/2023 - 16:34

O colunista Lucas Pasin, do UOL, noticiou que a defesa de Sônia Abrão pediu para adiar a audiência de conciliação com Patrícia Poeta, marcada para quarta-feira, 2 de agosto. As apresentadoras travam uma briga judicial após Patrícia afirmar que Sônia cometeu injuria e difamação publicamente com seu nome.

Ainda de acordo com Pasin, a juíza Roberta de Toledo Malzoni indeferiu o pedido de Sonia Abrão alegando que a solicitação atrapalharia a pauta de audiências, e que não há razão para mudar a audiência por conta dos compromissos profissionais dela, já que nenhum cidadão recebe esse direito.

Malzoni também apontou que a veterana possui mais de um advogado, e que por isso poderia participar da audiência.

Segundo uma fonte de IstoÉ Gente, o advogado da Sonia Abrão pediu um adiamento audiência devido ele não estar em São Paulo. O advogado de Patrícia Poeta, sem motivo aparente, também pediu para que a global não participasse da audiência, mas a solicitação foi negada pela juíza.

Entenda o imbróglio judicial envolvendo Patrícia Poeta e Sonia Abrão

Em abril deste ano, Sonia Abrão e o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa ‘A Tarde É Sua’, da RedeTV!, foram notificados pela justiça por meio de uma ação de Patrícia Poeta para que se retratassem publicamente no prazo de 24 horas sobre informações envolvendo a apresentadora da TV Globo.

O advogado que está representando Poeta, André Percmanis, conversou com o portal NaTelinha e revelou com detalhes que a situação chegou em um ponto que não é mais possível aguentar. “Tantas mentiras e ataques gratuitos. Eles vêm há 10 meses, desde o momento em que Patrícia começou com o programa, inventando mentiras, essa que é a verdade, e muitas vezes até xingando ela (Patricia Poeta)”, comentou o advogado.

No documento, é dito que as partes disseminam dia após dia, supostos discursos de ódio contra Patrícia Poeta, colocando na conta da apresentadora do Encontro situações que nunca ocorreram, agredindo deliberadamente e usando até ofensas verbais e xingamentos. “Coisas que eles sabem que são mentiras, mas eles falam para gerar engajamento, gerar polêmica, capitalizar em cima da destruição da reputação e credibilidade dela”, completou Percmanis.

Após ter notificado Sonia Abrão pedindo uma retratação e não obtendo sucesso, Patrícia Poeta decidiu levar a ação adiante para que a jornalista seja condenada por injúria e difamação. A apresentadora do programa “Encontro”, da TV Globo, entrou na Justiça para processar Sonia.

Segundo informações do site Notícias da TV, Patrícia alega que houve informações não condizentes sobre a realidade dos bastidores do matinal da Globo, assim como sua relação com Manoel Soares. “Ela (Sonia) praticou alguns crimes, na verdade. A gente pede que ela seja condenada por esses crimes, como injúria e difamação”, diz o advogado André Perecmanis. Ele ainda destacou que a apresentadora também não aceitará apenas uma retratação pública de Sonia Abrão e Lo-Bianco, já que a situação será resolvida nos tribunais: “Agora, a gente não trabalha com retratação. Pedimos condenação”.

