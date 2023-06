Sonia Abrão detona Globo após demissão de Manoel Soares: ‘Tudo foi planejado’

Da Redqaçãoi Da Redqação - https://istoe.com.br/autor/da-redqacao/ 30/06/2023 - 17:23 Compartilhe

Sonia Abrão, 60 anos, comentou a saída de Manoel Soares da TV Globo e detonou a emissora.

Ela se manifestou durante o programa A Tarde É Sua (RedeTV!) desta sexta-feira (30), que foi ao ar momentos após a notícia de que o jornalista havia sido desligado da empresa.

“Vou protestar mesmo, embora a gente saiba que não vai adiantar. Pra mim, se tivesse que escolher, seria ‘Encontro com Manoel Soares’ e nenhuma outra pessoa”, disparou a comandante do vespertino.

A atração dedicou quase uma hora de sua programação para falar sobre a saída de Manoel Soares.

Abrão opinou que é conveniente para Patrícia tirar férias neste momento de turbulência na emissora dos Marinho, já que não vai correr o risco de ter o seu “principal rival” no comando do programa durante sua ausência.

“Tudo foi planejado milimetricamente. Quando sai a demissão? Na sexta-feira. Na segunda, a Patricia sai de férias, fica a Taty (Machado) e a Valéria Almeida. Patrícia volta dia 16. Duas semanas para as coisas se acalmarem e o programa é todinho dela. ‘Vamos recomeçar o Encontro’. Vocês vão ver o que vai dar.”

A empresa anunciou, nesta sexta-feira (30), a saída de Manoel Soares dos programas ‘Encontro com Patrícia Poeta’, TV Globo, e do ‘Papo de Segunda’, do GNT. Em comunicado a emissora informou, ainda, que Patrícia Poeta sai de férias e a atração ficará sob o comando de Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time.

