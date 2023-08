Sonia Abrão detona entrevista de Larissa Manoela ao ‘Fantástico’: ‘Me poupe’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/08/2023 - 6:42 Compartilhe

Sonia Abrão não poupou críticas a Larissa Manoela após a atriz ter exposto sua relação conturbada com os pais no “Fantástico” deste domingo, 13. No programa “A Tarde é Sua”, a apresentadora acusou-a de estar interpretando um “personagem lamentável”.

“Não tinha indícios de ser maltratada pelos pais. Ela viveu uma vidinha muito boa […] Não tinha vida sofrida, ela teve uma criação saudável, se não, ela não tinha deslanchado. Ela teve estrutura, inclusive, emocional […] Uma criança oprimida dá sinais. Larissa era uma criança feliz”, afirmou Abrão em seu programa de segunda-feira, 14.

Ela ainda chamou Larissa de “passional” e disse que a atriz não deveria ter exposto Silvana Taques e Gilberto Elias da forma como fez.

“Larissa não precisava expor os pais em rede nacional. Fiquei pensando: personagem mais triste, mais lamentável de sua carreira […] Pega a cabeça de um, a cabeça do outro, coloca numa bandeja e fala: ‘Toma, Brasil. Esses são os meus pais. Mas eu os amo, vou amar para sempre, incondicionalmente.’ Ah, me poupe, Larissa. Filha que ama mesmo […] fica com a parte boa, poupa esses pais e vai à luta, continua sua vida”, opinou.

