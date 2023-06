Sonia Abrão detona apoio a Neymar após confessar traição: ‘É chocante’ 

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/06/2023 - 16:41 Compartilhe

A apresentadora Sonia Abrão não poupou críticas ao falar do caso Neymar, durante a apresentação de seu programa A Tarde é Sua (Rede TV), desta quinta-feira (22), e detonou os amigos do jogador após o pedido de desculpas a Bruna Biancardi.

“A solidariedade que deram ao Neymar nessa história é vergonhosa. Ainda mais quando a gente vê que 90% do apoio foi de homens, muitos deles conhecidos e envolvidos em casos de traição. É como se mulher fosse pra isso”, disse ela, demonstrando revolta.

Abrão disse que para eles a mulher não passa de um objeto. “Parece que não existe um ser humano ali, existe um objeto de consumo, de prazer. Você vê uma demonstração de machismo que pode não ser uma surpresa, mas é chocante”, desabafou ela.

Em seguida, a apresentadora falou sobre a mudança que muitos homens dizem sofrer. Para ela, não passa de aparência.

“É desgastante ser mulher (…) todos são seres humanos e os laços afetivos precisam ser respeitados senão vira bagunça. Ele não respeita nada (…) acho que esse caso vem reforçar todo um comportamento inaceitável”, disse a veterana.

As notícias de um possível affair de Neymar com a influenciadora Fernanda Campos, e um encontro entre os dois na véspera do Dia dos Namorados, circularam na web no último domingo (18). Três dias após, na quarta-feira (21), Neymar publicou carta aberta admitindo a traição e pedindo perdão a Biancardi.

Através da publicação, feita no Instagram, Neymar recebeu mensagens de apoio de amigos e familiares.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias