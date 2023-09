Sonia Abrão compartilha momento raro ao lado do filho e do ex-marido: ‘Noite linda’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/08/2023 - 21:00 Compartilhe

A apresentadora Sonia Abrão, 60 anos, compartilhou o registro de um momento muito especial ao lado do filho, Jorge Abrão, e do ex-marido, Jorge Damião.

Nesta quinta-feira (31), a comandante do A Tarde é Sua (RedeTV!) usou a sua conta no Instagram para comemorar uma conquista do herdeiro, que é formado em Direito.

O registro foi feito na noite anterior, durante o lançamento do livro de Jorge Abrão, na Livraria Martins Fontes, em São Paulo, onde ele recebeu convidados e o público para a noite de autógrafo.

A mamãe coruja, claro, estava feliz da vida e posou com o primogênito e com o ex-esposo, com quem se relacionou de 1988 até 2015.

“Noite linda, no lançamento do livro O Direito Fundamental do Acesso à Justiça, de autoria do meu filho, o advogado Jorge Abrão, iniciou ela na legenda da publicação.

“Bota felicidade nisso! Livraria Martins Fontes lotada, livro esgotado e pais emocionados. Né, Jorge Damião? Tô aqui agradecendo a Deus, à família e a todos os amigos queridos que lá estiveram pra abraçar a gente”, emocionou-se ela.

“Isso não tem preço! Amamos vocês!”, finalizou a veterana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

